Trabzon’dan Hakkâri’ye 'Kardeşlik Köprüsü' — 41 Kişilik Kafile Ziyarette

İçişleri Bakanlığı'nın 'Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları' kapsamında 41 kişilik Trabzon kafilesi Hakkâri’yi ziyaret ederek kültürel ve sosyal bağları güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:14
Trabzon’dan Hakkâri’ye 'Kardeşlik Köprüsü' ziyareti

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları' projesi kapsamında 41 kişilik Trabzon kafilesi, Hakkâri’ye gelerek kentin tarihi ve sosyal dokusunu yakından tanıdı. Heyet, kadın kooperatifleri, kültürel miras noktaları ve şehir merkezinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin amacı ve kapsamı

Proje, Türkiye’nin farklı şehirleri arasında gönül bağları kurmayı hedefliyor. Ziyarette şehit ve gazi yakınları, girişimci kadınlar ve başarılı öğrencilerden oluşan heyet; Hakkâri’nin kültürel mirasını ve yerel yaşamını gözlemleme fırsatı buldu.

Resmi karşılama ve değerlendirmeler

Hakkâri Valisi Ali Çelik ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu heyeti kabul etti. Vali Çelik, misafirlerin kentteki ziyaretleri hakkında bilgi alarak projenin Trabzon ile Hakkâri arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirme açısından önemine vurgu yaptı ve memnuniyetini dile getirdi.

Heyetin görüşleri

Kafile başkanı Leyla Yavuz ve beraberindeki heyet, Hakkâri’de gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyeti ifade etti. Yavuz, ziyaretin iki şehir arasındaki gönül bağını pekiştirdiğini ve özellikle kadın girişimciler ile öğrenciler için anlamlı bir kültürel deneyim sunduğunu belirterek, Vali Ali Çelik başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN "HUZUR VE KARDEŞLİK BULUŞMALARI" PROJESİ KAPSAMINDA HAKKÂRİ’YE GELEN 41 KİŞİLİK TRABZON KAFİLESİ, KENTTE ÇEŞİTLİ ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ.

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor