Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi 2025 Revize Yatırım Programı'na Alındı

Başkan Genç: 'İnşallah 2026 yılında ilk kazmayı vuracağız'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin ulaşım altyapısında dönüm noktası olacak Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2025 Revize Yatırım Programı'na alındığını açıkladı.

Genç, projenin sürecine ilişkin bilgi vererek, 'Göreve başlamamızın 20. gününde 24 Nisan 2024 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Hattı protokolünü imzalamıştık' dedi.

Başkan, çalışmanın ilerleyişini aktarırken şunları ifade etti: '12 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Yatırım Programı’na alınarak uygulama projeleri sürecine başlanılmış ve 15 Ağustos 2025 tarihinde çalışmalar tamamlanmıştı.' Genç ayrıca 'Gün gün takip edeceğim' sözleriyle projeye verdiği önemi vurguladı.

Projede yeni bir aşamaya gelindiğini belirten Genç, Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin 16.2 kilometrelik birinci etabının (Şehir Hastanesi-Havalimanı arası) yapımının 2025 Revize Yatırım Programı'na alındığını kaydetti.

Genç, projenin artık ihale aşamasına hazır olduğunu, ihalenin en kısa sürede yapılacağını ve inşaata başlanacağını belirterek, 'İnşallah 2026 başında ilk kazmayı vuracağız' dedi ve sözlerini 'Trabzon’umuza hayırlı olsun' diyerek tamamladı.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, 'HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ PROJESİ'NİN CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2025 REVİZE YATIRIM PROGRAMI'NA ALINDIĞINI DUYURDU. BAŞKAN GENÇ, "İNŞALLAH 2026 YILINDA İLK KAZMAYI VURACAĞIZ" DEDİ.