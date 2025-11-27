Trafik Kazasında Ölen Uzman Çavuş Ramazan Daylak İçin Tören Düzenlendi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ramazan Daylak için Kahramanmaraş'ta tören yapıldı; cenazesi defnedilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:09
Karayolunda meydana gelen kazada yaşamını yitirdiği bildirilen Uzman Çavuş Ramazan Daylak için Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi. Cenaze töreninin ardından Daylak'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Kaza Detayları

Kaza, Nurhak- Elbistan kara yolu Özcanlı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Daylak (28) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile hamile eşi Elmas Daylak yaralandı. Yaralı eş, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Ramazan Daylak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni ve Nakil

Cenaze töreni Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirildi. Törene merhumun yakınları, silah arkadaşları ile askeri ve sivil yetkililer katıldı. Düzenlenen törenin ardından uzman çavuşun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Kayseri'ye gönderildi.

