Trakya'da Artan Böcek Popülasyonu Tarımsal Üretimi Tehdit Ediyor

Trakya'da iklim değişikliğinin etkisiyle artan böcek popülasyonu, tarımsal üretimi ciddi şekilde olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar, özellikle sıcak geçen kış aylarının zararlı böceklerin hayatta kalma oranlarını artırdığını ve bunun sonucunda büyük ürün kayıplarının yaşandığını belirtiyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin son yıllarda tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin arttığını ifade etti. Ilıman kış aylarının, tarım alanlarındaki böcek popülasyonlarını artırdığını vurgulayan Sağlam, "Tarımsal hastalıklar açısından iklimin sıcak veya ılıman geçmesi, bazı böcek türlerinin ani çıkışlarına ve bir anda sorun olmayan zararlıların, salgın yapan bir zararlı formuna dönüşmesine yol açmaktadır," dedi.

Sağlam, sıcaklık ve yağışlardaki düzensizliklerin tarımsal alanlarda zararlılarla mücadelede artışa neden olduğunu belirterek, bunun da çiftçilerin ekonomik maliyetlerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Özellikle, bu yıl Trakya'da zabrus zararlısının daha fazla görüldüğünü tespit ettiklerini söyledi. "Üst üste aynı tarlada aynı ürünün üretilmesi, bazı zararlıların o alanda yoğunlaşmasına neden oluyor. Bu sene bazı buğday üretim alanlarında zabrus zararlısı daha sık görülmüş durumda. Bu alanlarda üst üste buğday ekimi yapılması nedeniyle, çiftçilerimiz tarlalarını bozup ayçiçeği ekmek zorunda kaldı," şeklinde konuştu.

Son olarak, Sağlam, böceklerin tarım alanlarında ilkbaharda yaprak ve sürgünleri yiyerek üretimi olumsuz etkilediğini vurgularken, üreticilere tarlalarını daha sık ziyaret edip ürünlerini kontrol etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Trakya'da iklim değişikliğinin etkisiyle artan böcek popülasyonu, tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor.

Trakya'da iklim değişikliğinin etkisiyle artan böcek popülasyonu, tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor.