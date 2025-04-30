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Trakya'da Tarımda Dijital Dönüşüm: Karar Destek Sistemi Tanıtıldı

Trakya'da tarımda dijital dönüşüm için geliştirilen Karar Destek Sistemi tanıtıldı. Çiftçilere sürdürülebilir üretim desteği sağlanacak.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:19
Trakya'da Tarımda Dijital Dönüşüm: Karar Destek Sistemi Tanıtıldı

Trakya'da Tarımda Dijital Dönüşüm: Karar Destek Sistemi Tanıtıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında geliştirilen "Karar Destek Sistemi" sayesinde verimli ve kaliteli tarım yapılabileceğini dile getirdi.

Konukcu, Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projesi kapsamında, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda bu sistemi tanıttı.

Tarımda Rehberlik ve İzleme

Projede çiftçilere yönelik önemli çıktılar elde edildiğini vurgulayan Konukcu, "Bunlardan en önemlisi Karar Destek Sistemi. Bu sistem, üreticilere tarım teknikleri, arazi kullanımı ve toprak tahribatının önlenmesine yönelik rehberlik ediyor. İklim değişikliği ve yanlış arazi kullanımı nedeniyle arazilerin verim potansiyeli azalıyor. Bu durumu önlemek için arazilerin sürekli izlenmesi gerekiyor." dedi.

Konukcu, sistemin internet üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla kullanılabildiğini, çiftçilerin arazilerinin verim durumunu ve tahribat riskini anlık olarak görüntüleyebildiğini belirtti.

Geleceğe Dönük Öngörüler

Çiftçilerin, sistemin sunduğu öngörüler sayesinde geleceğe yönelik tedbirler alabileceğini kaydeden Konukcu, "Çiftçiler bu sistemle aynı zamanda tarlasındaki tahribatı, verimi ve gidişatın nasıl olduğunu görebiliyor. 2050 yılında çiftçiler tarlasının ne durumda olacağını öğrenebiliyor." ifadelerinde bulundu.

Örneğin, toprak organik madde ihtiyacı olduğunda öneriler alacaklarını aktaran Konukcu, çiftçilerin "Organik madde miktarını artır, koruyucu bitki ek, toprak işlemini değiştir" gibi uyarılar alacağını ifade etti. Bu yazılım sayesinde daha bilinçli ve sürdürülebilir bir üretimin mümkün olacağını vurguladı.

Çiftçilere Eğitim ve Destek

İklimTrak Projesi kapsamında Trakya genelinde 700 çiftçiye eğitim verdiklerini belirten Konukcu, bu sistemi tüm çiftçilerin kullanımına sunmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na devretme hedefinde olduklarını açıkladı.

Trakya'nın Tarımsal Potansiyeli

Toplantıya katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, Trakya'nın tarımsal üretim açısından stratejik konumda bulunduğunu vurguladı. Bayazıt, bölgede işlenen tarım arazisinin 3 milyon 500 bin dekar olduğunu ifade ederek, "Çeltik, ayçiçeği, buğday ve kanola başlıca ürünlerimiz. Hayvancılıkta da ciddi bir potansiyelimiz var. Üretimin daha verimli yapılabilmesi için çiftçimizi bilgilendirmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fatih Konukcu, çiftçilerin sorularını yanıtladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr....

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, Edirne'de, Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projesi kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda sunum yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr....

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, Edirne'de, Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projesi kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda sunum yaptı.

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