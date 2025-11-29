Tralleis Antik Kenti'nde 2025 Kazıları: Aydın'a Yeni Kültürel M miras

EKODOSD söyleşisinde Prof. Dr. Murat Çekilmez, Tralleis Antik Kenti'ndeki 2025 kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:28
Tralleis Antik Kenti'nde 2025 Kazıları: Aydın'a Yeni Kültürel M miras

Tralleis Antik Kenti'nde 2025 Kazıları ve Restorasyon Çalışmaları

EKODOSD Çarşamba Söyleşileri'nde Tralleis gündemi

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) bu haftaki Çarşamba Söyleşileri programında Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Tralleis Antik Kentini ve sahada yürütülen çalışmaları masaya yatırdı.

Söyleşinin konuğu ve Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez, 2025 yılında gerçekleştirilen kazı ve restorasyon faaliyetlerine dair ayrıntıları katılımcılarla paylaştı. Çekilmez, özellikle hamam-gymnasium kompleksinde devam eden çalışmaları ve restorasyon sürecini detaylandırdı; ayrıca Roma villaları ve kilise alanlarında yürütülen araştırmalara ilişkin görseller sundu.

Prof. Dr. Çekilmez, antik kent için planlanan çevre düzenleme projesini de anlattı; proje kapsamında karşılama merkezi, yürüyüş yolları ve ışıklandırma gibi altyapı düzenlemelerinin yer aldığı belirtildi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Çekilmez, Tralleis’in ziyarete açılmasının Aydın’a önemli bir kültürel miras kazandıracağını vurguladı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü söyleşi hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Tralleis ziyarete açıldıktan sonra Aydın çok önemli bir ören yeri daha kazanmış olacak. Kentin içinde sayılan Tralleis antik kenti hem turizme hem de Aydınlılara önemli katkı yapacaktır. Şu anda Danimarka Kopenhag Milli Müzesi’nde olduğu bilinen Tralleis’li Seilikos’un "ölümsüz anısını" simgeleyen, antik devirden günümüze noksansız ulaşan tek müzik parçasını kaydettiği için müzik tarihinde çok özel bir yere sahip olan Seilikos mezar yazıtı ve 100 yılı aşkın bir süredir İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Tralleis’li genç sporcu Ephebos Heykeli’nin bir gün, doğdukları coğrafyaya Aydın’a getirilmesinin umudunu taşıyoruz".

Söyleşi sonunda profesyonel turist rehberi Hakan Bahçecioğlu, EKODOSD adına Prof. Dr. Murat Çekilmez’e teşekkür belgesi takdim etti.

