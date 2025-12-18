DOLAR
TREDAŞ'ın Geri Dönüşüm Projesine Sürdürülebilirlik Ödülü

TREDAŞ'ın 'Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin' projesi, ömrünü tamamlamış armatürleri mama ve su kaplarına dönüştürerek sürdürülebilirlik ödülü aldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:06
TREDAŞ'ın Geri Dönüşüm Projesine Sürdürülebilirlik Ödülü

TREDAŞ'ın geri dönüşüm projesi sokak hayvanlarına ödül getirdi

TREDAŞ tarafından hayata geçirilen 'Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin' projesi, kullanım ömrünü tamamlamış armatür başlıklarının mama ve su kaplarına dönüştürülmesiyle sürdürülebilirlik alanında ödüle layık görüldü.

Proje detayları

Projede, ömrünü tamamlamış armatür başlıkları geri dönüştürülerek sokak hayvanlarının kullanımına sunuluyor. Beş yılı aşkın süredir kesintisiz sürdürülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar 510 armatür başlığı yeniden kullanıma kazandırıldı.

Uygulama, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ kırsalındaki sahipsiz hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor ve döngüsel ekonomi yaklaşımıyla plastik tüketiminin azaltılmasına katkı sağlıyor. Zararlı materyallerden arındırılan armatür başlıkları güvenli hale getirilip belirlenen noktalara yerleştiriliyor; mama ve su takviyeleri düzenli olarak yapılıyor.

Ödül ve açıklama

Proje, İstanbul Marketing Awards kapsamında "Kurumsal İletişim & Sürdürülebilirlik: Geri Dönüşüm Projesi" kategorisinde ödül aldı. Ödül, TREDAŞ'ın çevresel ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren yaklaşımının değerlendirilmesi olarak değerlendirildi.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin projesiyle, enerjinin yalnızca şehirleri aydınlatmakla sınırlı olmadığını; yaşamın her alanına dokunan bir değer olduğunu ortaya koyuyoruz. Sessiz dostlarımızın temel ihtiyaçlarına katkı sunarken, kullanım ömrünü tamamlamış armatürleri yeniden değerlendirerek sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek oluyoruz. Projemizin ödüllendirilmesi, doğru bir yolda ilerlediğimizin önemli bir göstergesi. Bu yaklaşımı yaygınlaştırarak toplumsal farkındalığı artırmaya devam edeceğiz."

TRAKYA'DA KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARMATÜRLERİN SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA VE SU KAPLARINA...

TRAKYA'DA KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARMATÜRLERİN SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA VE SU KAPLARINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ PROJE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

