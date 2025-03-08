Trump, 2026 Dünya Kupası İçin Görev Gücü Kuruyor

Trump, 2026 Dünya Kupası için görev gücü kuracağını duyurdu. Turnuva ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 00:02
Trump, 2026 Dünya Kupası İçin Görev Gücü Kuruyor

Trump, 2026 Dünya Kupası İçin Görev Gücü Kuruyor

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası organizasyonu için önemli bir adım atarak görev gücü kurma kararı aldığını duyurdu. Kanada ve Meksika ile birlikte düzenlenecek olan bu büyük etkinlik için hazırlıkların eksiksiz bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Görev Gücü Töreni

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir törende, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya gelerek Dünya Kupası Görev Gücü'nün kurulmasına ilişkin başkanlık kararnamesine imza attı. Törende konuşan Trump, organizasyonun heyecan verici olduğunu vurgulayarak, bu deneyimi "günde 3 Super Bowl maçı izlemek" gibi tanımladı.

Koordinasyon ve Organizasyon

Başkan, görevin detaylarını aktararak, bu görev gücü ile maçları düzenleyecek şehirler arasındaki koordinasyonun daha iyi organize edileceğini belirtti. Trump'ın, görev gücüne başkanlık etmesi bekleniyor.

Dünya Kupası Tarihleri

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek. Turnuvanın, 8 milyondan fazla uluslararası ziyaretçi çekmesi bekleniyor, bu da organizasyonun önemini bir kat daha artırıyor.

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