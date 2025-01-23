Trump, Husileri Yabancı Terör Örgütleri Listesine Yeniden Ekledi

Trump, Husileri Yeniden Terör Örgütleri Listesine Alıyor

ABD Başkanı Donald Trump, eski yönetiminin kaldırdığı Yemen'deki Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü yeniden yabancı terör örgütleri listesine ekleme kararı aldı. Trump, başkanlık kararnamesi ile bu adımı duyurdu.

Biden Yönetiminin Kararı

Trump, 2021 yılında başkanlık görevini devretmeden önce Husileri terör örgütleri listesine eklediklerini, ancak Joe Biden yönetiminin göreve başlamasının ardından bu listesinden çıkardığını belirtti.

Trump, İran'ın çeşitli yöntemlerle bölgedeki terör aktivitelerini yaydığını ve Husilerin bu eksende kullanıldığını vurguladı. Özellikle Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılar nedeniyle bu örgütün yeniden listeye alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın İşlemleri

Trump'ın kararnamesine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, önümüzdeki 30 gün içinde Husileri yeniden resmi olarak terör örgütleri listesine ekleyecek.

Eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021 tarihinde geçerli olmak üzere Ensarallah'ı yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını açıklamıştı. Bu kararın, Yemen'deki insani durumun kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Husiler, Trump yönetiminin son döneminde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.