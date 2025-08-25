DOLAR
Trump: Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı'na çevirebiliriz

Trump, Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirmeyi düşündüğünü Oval Ofis'te açıkladı; kararın birkaç hafta içinde duyurulabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:06
Trump Savunma Bakanlığı'nın Adını Değiştirmeyi Düşünüyor

Oval Ofis'te açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın adının 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilmesini düşündüğünü açıkladı.

Trump açıklamayı, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşme sırasında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken yaptı.

Sözleri ve gerekçesi

Başkan Trump, "Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor." şeklinde konuştu.

Trump, bu konuda ilgili kişilerle görüştüğünü belirterek, kararın birkaç hafta içinde duyurulabileceğini söyledi.

Başkan daha önceki açıklamalarında da Savunma Bakanlığı yerine 'Savaş Bakanlığı' ifadesini kullanmayı tercih ettiğini belirtmişti.

