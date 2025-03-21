Trump'tan Tesla Saldırılarına Sert Uyarı: 20 Yıl Hapis Cezası Gelebilir

Trump'tan Tesla Saldırılarına Karşı Sert Duyuru

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı Elon Musk’ın Üst Yöneticiliğini yaptığı Tesla şirketine yönelik son dönemde artan saldırılara tepki gösterdi. Trump, ülke genelinde Tesla bayilerine düzenlenen eylemlerin arkasındaki kişilere 20 yıla kadar hapis cezası verilebileceği uyarısında bulundu.

Truth Social sosyal medya platformunda açıklama yapan Trump, saldırılara karışan ve bunları finanse eden kişilerin hukukun peşinde olacağını belirtti. "Teslaları sabote ederken yakalanan kişilerin 20 yıla kadar hapis yatma ihtimali çok yüksek, (saldırıları) finanse eden kişiler de buna dahil. Peşinizdeyiz," şeklinde bir mesaj paylaştı.

Son Haftalarda Artan Saldırılar

ABD medyasına göre, Tesla bayilerine ve şarj istasyonlarına yönelik eylemler, Elon Musk'ın Donald Trump ile iş birliğine karşı bir tepki olarak gerçekleşiyor. Çok sayıda Tesla aracı ve bayisi, bu saldırılardan zarar gördü.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, "Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz," ifadesini kullanarak, konunun ciddiyetini vurguladı.

Trump, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da Tesla aracının önünde Musk ile bir fotoğraf çektirerek, firmaya olan desteğini göstermişti.