Trump, Ukrayna'dan 500 Milyar Dolar Değerinde Nadir Toprak Elementi Talep Etti

Trump, Ukrayna'dan Nadir Toprak Elementi Talep Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya yaptıkları yardımların karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi talep ettiğini duyurdu.

Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'ya şimdiye kadar "yüz milyarlarca" dolar yardım sunduklarını vurgulayan Trump, "Onlara 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementleri istediğimi söyledim. Onlar da bunu kabul etti" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın, bu şartların kabulüyle birlikte ABD'ye daha çok yardımcı olabileceğini ifade eden Trump, "Artık aptal gibi hissetmiyoruz. Aksi takdirde aptal durumuna düşeriz. Bir şeyler almak zorundayız. Bu parayı ödemeye devam edemeyiz" dedi.

Yardımların Karşılığı Nadir Toprak Elementleri Olacak

Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yaptıkları askeri ve diğer yardımların devasa boyutlara ulaştığını belirterek, bunun karşılığında nadir toprak elementleri alma isteğini yinelemişti. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini savunan Trump, bu bağlamda Kiev yönetimi ile görüşmeler yaptıklarını ekledi.

Trump, Ukrayna'ya gelecekte sağlanacak destekler için bir karşılık olması gerektiğini vurguladı ve "Şu anda onlarla bazı anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna'da çok değerli nadir toprak elementleri olduğunu söylüyoruz. Biz garanti olarak ne koyduysak onu istiyoruz. Bu yüzden, Ukrayna ile sağladığımız yardımların nadir toprak elementleri karşılığında güvence altına alınmasına yönelik bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.