Trump: 'Ukrayna Liderliği Cenevre'deki Barış Çabalarımıza Minnet Göstermedi'

Trump, Cenevre'de görüşülen 28 maddelik barış planı sırasında Ukrayna yönetimini minnet göstermemekle suçladı; Biden ve 2020 seçimine yönelik eleştirilerini yineledi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:34
Cenevre'de 28 maddelik barış planı görüşmeleri sürerken Trump'tan sert çıkış

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupalı heyetler arasında yürütülen 28 maddelik barış planı görüşmeleri sürerken Ukrayna yönetimini eleştirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "şiddetli ve korkunç" olarak nitelendirerek, "ABD ile Ukrayna’nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti" dedi.

Eski Başkan Joe Biden döneminde savaşın başladığını iddia eden Trump, kendi görevde olsaydı bu çatışmanın ortaya çıkmayacağını savundu ve şu ifadeleri kullandı: "2020 başkanlık seçimi, radikal sol demokratların tek becerdiği şey olan hile ve hırsızlıkla sonuçlanmasaydı Ukrayna-Rusya Savaşı olmazdı. Çünkü benim ilk görev dönemimde böyle bir şeyden söz bile edilmiyordu. Putin asla saldırmazdı"

Trump, "Asla başlamaması gereken bir savaşın kendisine miras kaldığını" belirterek, "Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi ve Avrupa Rusya’dan petrol almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, ABD'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah sattığını ve Biden'ın Ukrayna'ya yardımları ücretsiz verdiğini öne sürdü.

