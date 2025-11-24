Trump: Xi ile Çok Verimli Telefon Görüşmesi — Nisan Davetini Kabul Etti

Trump: "Xi ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Az önce Çin Devlet Başkanı Xi ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Ukrayna-Rusya, fentanil, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri gibi birçok konuyu ele aldık" dedi.

Trump, çiftçiler için iyi ve çok önemli bir anlaşma yaptıklarını ve bu anlaşmanın giderek daha da iyi olacağını ifade etti. "Çin ile ilişkilerimiz son derece güçlü. Bu görüşme, üç hafta önce Güney Kore’de gerçekleştirdiğimiz son derece başarılı toplantının devamı niteliğindeydi. O zamandan bu yana anlaşmalarımızı güncel tutma konusunda her iki tarafta da önemli ilerlemeler kaydedildi. Artık büyük resme odaklanabiliriz" dedi.

Xi, Trump’ı Çin’e davet etti

Başkan Xi’nin kendisini gelecek yıl nisan ayında Çin’e davet ettiğini ifade eden Trump, "Ben de bu daveti kabul ettim ve karşılığında yılın ilerleyen aylarında ABD’ye devlet ziyareti için misafirim olmasını teklif ettim. Sık sık iletişim kurmanın önemli olduğu konusunda anlaştık ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

