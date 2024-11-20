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Tsunami Türkiye'nin Afet Ajandasında Yer Almalı

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, tsunami riskinin Türkiye'nin afet ajandasında yer alması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:09
Tsunami Türkiye'nin Afet Ajandasında Yer Almalı

Tsunami Türkiye'nin Afet Ajandasında Yer Almalı

UNESCO Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi'nin önceki dönem başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Doğu Akdeniz'deki tsunaminin tarihi tehlikelerine dikkat çekerek, Türkiye'nin doğal afet ajandasında tsunaminin mutlaka yer alması gerektiğini belirtti.

CoastWAVE Projesi ve Tsunami Hazırlıkları

UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu tarafından uygulanan ve Doğu Atlantik ile Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin, deniz seviyesiyle ilgili tehlikelere karşı korunmasını amaçlayan CoastWAVE Projesi'nin ilk fazı sona erdi. Proje, Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (DG ECHO) tarafından finanse edilmekte ve Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) katkıda bulunmaktadır.

Yalçıner, projeye katılan 7 ülkeden 4'ünde seçilen pilot bölgelerin 'Tsunami Hazır Kent' sertifikası aldığını, bu sertifikalardan birinin de Büyükçekmece ilçesine verildiğini ifade etti.

Tsunami Hazır Kent Sertifika Kriterleri

Yalçıner, tsunami hazırlığı için gerekli önlemlerin alındığına işaret ederek, “Sertifika almak için gerekli alt yapı tesis edilmeli. Ön çalışmalarla afet düzeyi belirlenmeli, tsunami tehlike ve tahliye haritaları oluşturulmalı” dedi. Ayrıca, yerel yönetimlerin bilgi sahibi olması ve tatbikat yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'de Tsunami Riski

Yalçıner, Akdeniz'de tarihi boyunca büyük tsunamilerin yaşandığını anımsatarak, “Ülkemiz kıyılarında beklenen tırmanma yüksekliği 6 metre” diye konuştu. Sismik hareketlerin tsunami riskini artırdığına dikkat çeken Yalçıner, “Deniz altı heyelanları, sismik dalgalara göre daha büyük dalgalar oluşturuyor” şeklinde belirtti.

Olası Tsunami Tehlikelerine Hazırlık

Seferihisar'da 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında çıkarılan derslerin önemine değinen Yalçıner, özellikle İstanbul'un Marmara kıyılarındaki 17 ilçe için hazırlanan tsunami hazıralık raporlarının uluslararası ölçekte dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Yalçıner, “Tsunamiden korkmak değil, doğru bilgiyi edinmek önemli” diyerek, UNESCO’nun Tsunami Hazır Kent sertifikası için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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