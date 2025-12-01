TÜİK: Sivas’ta 2024'te 85 Akraba Evliliği, Oran Türkiye Ortalamasının Altında

TÜİK Verileri: Sivas’ta 2024 Akraba Evliliği Sayıları Açıklandı

İllere göre akraba evliliği istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısını ve bu kişilerin toplam evli bireyler içindeki oranını açıkladı.

Buna göre Sivas’ta 2024 yılında toplam evlenme sayısı 3 bin 937 olurken, akraba evliliği sayısı 85 olarak kaydedildi. 2024 yılı için akraba evliliği oranı Türkiye genelinde yüzde 3,3 iken Sivas’ta yüzde 2,2 olarak tespit edildi.

Sivas’ta son verilere göre toplam evli birey sayısı 315 bin 76 olarak açıklanırken, akraba evliliği yapmış birey sayısı ise 24 bin 896 olarak bildirildi. Kentte akraba evliliği yapmış bireylerin toplam evli bireyler içindeki oranı yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçti.

Veriler, Sivas’ın 2024 yıllık akraba evliliği oranının ülke ortalamasının altında kaldığını gösterirken, kent genelindeki kayıtlı evli nüfus içindeki akraba evliliği payının dikkat çektiğini ortaya koyuyor.

SİVAS’TA 1 YILDA 85 AKRABA EVLİLİĞİ YAPILDI