TÜMOSAN Konyaspor-Antalyaspor otobüs şoförüne ceza: Trafik güvenliğini tehlikeye atmak

TÜMOSAN Konyaspor-Antalyaspor maçına giden otobüs şoförü, hareket halindeyken taraftarlarla dans ederken görüntülendi; polis incelemesi sonucu adli ve idari ceza verildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:47
Olay

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor deplasmanına giden ve içinde Antalyaspor taraftarlarının bulunduğu otobüsün şoförü, yolculuk sırasında hareket halindeki aracın koltuğundan kalkıp taraftar grubuyla dans ettiği görüntülerle gündeme geldi. O anlar sosyal medyada paylaşılınca Antalya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Soruşturma ve Cezalar

Polisin sosyal medya görüntülerini detaylı incelemesi sonucunda şoför hakkında işlem başlatıldı. Adli yönden, trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapılırken; idari yönden ise trafiği tehlikeye sokmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve emniyet kemeri takmamak suçlarından idari para cezası uygulandı.

Olayın ardından alınan cezalar, hareket halindeki araçta güvenlik kurallarının ihlali üzerine verildi ve yetkililer benzer davranışların trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

