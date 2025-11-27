Tunç: Kadına Yönelik Şiddet "Kırmızı Çizgimiz" — Adalete Erişim Paneli

Tunç: "Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimizdir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen "Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli"nde yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin devletin önceliği olduğunu vurguladı. Dikmen Hakimevi'nde gerçekleşen programa Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile çok sayıda yargı mensubu katıldı.

Panelin hedefi: Adalete erişimi güçlendirmek

Tunç, kadın haklarının güçlendirilmesi ve korunmasına ilişkin geçmişte yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Bu alandaki özellikle kadınlarımızın adalete erişimini güçlendirmeye yönelik, onların korunmasına yönelik, kadın haklarının daha da tahkim edilmesine yönelik Adalet Bakanlığı olarak da ilgili bakanlıklarımız, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli çalışmalar yapıldı" dedi.

Geçen yıl da benzer bir panel düzenlediklerini hatırlatan Tunç, "Kadının güçlenmesi koordinasyon kurulu toplantılarına ilgili bakanlıklarla beraber Adalet Bakanlığı’nın da hazır bulunduğu toplantılarla gerçekleştirmeye devam ediyoruz" sözleriyle mevzuat ve uygulamaya yönelik görüşlerin önemine işaret etti.

Devletin rolü ve mağdur odaklı yaklaşım

Tunç, adalete erişim politikalarını güçlendirmenin gerekliliğini vurgulayarak, "Mağdurun yalnız bırakılmadığı, hakkın süratle tecelli ettiği, koruma tedbirlerinin kararlılıkla uygulandığı bir sistemi daha da ileriye taşımak zorundayız. Çünkü devlet en çok da susanların sesini duymakla devlet olur" dedi. Tunç ayrıca, adalet hizmetlerini kadının doğuştan sahip olduğu hakların güvencesi olarak gördüklerini belirtti.

Yargıda kadın temsili ve başarılar

Yargı hizmetlerinde kadınların artan varlığına dikkat çeken Tunç, kadın hakim ve savcı sayısının yüzde 38’leri bulduğunu ve yüzde 40’lara doğru yükseldiğini söyledi. Aday ve yardımcı hakim-savcı kademelerinde ise kadın oranının yüzde 50’yi aştığını belirtti ve yargıda kadın sayısının gelecekte daha da artacağını ekledi.

Mevzuat ve uygulama adımları

Tunç, son dönemde yapılan düzenlemelere değinerek, aile mahkemelerinin kurulmasının önemli bir eksikliği giderdiğini ve şu anda Türkiye genelinde 548 aile mahkemesinin hizmet verdiğini söyledi. Ayrıca il ve ilçelerde kadına yönelik şiddet vakalarında uzmanlaşmış tedbir mahkemelerinin bulunduğunu, 81 ilde 242 mahkemede bu faaliyetlerin yürütüldüğünü ifade etti.

4. yargı paketiyle gelen düzenlemeleri de sıralayan Tunç, kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve hürriyetten yoksun kılma suçlarının kadınlara karşı işlendiğinde ağırlaştırıcı sebep sayılmasına ve CMK 100’deki tutuklama düzenlemesine dikkat çekti. Israrlı takip eyleminin suç kapsamına alınması, iyi hal indirimleri ve kılık-kıyafet temelli indirime ilişkin düzenlemelerden bahsetti.

Kararlılık ve toplumsal çağrı

Tunç, "Bir tek kadının bile şiddete uğraması herkesi yüreğinden yaralar" diyerek, "Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimizdir" ifadesini yineledi ve Cumhurbaşkanı'nın sözünü hatırlattı: "kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir." Tunç, konunun siyasete alet edilmesine karşı olduğunu belirterek, mücadelede geri adım atılmayacağını, hiçbir taviz kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Konuşmasını Adalet Bakanlığı olarak mağdur odaklı adalet anlayışını hayata geçirme gayretiyle tamamlayan Tunç, adalet akademisinde yürütülen çalışmaların önemine işaret etti ve kadın hakim ile savcılara mesleklerinde başarı dileklerini iletti.

