Tunç: Türkiye, Güney Afrika’nın UAD’deki İsrail Davasını Destekliyor

Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına katılma ve destek kararlılığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 19:51
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı kapsamında yaptığı temaslarda, Güney Afrika Adalet Bakanı Mmamoloko Kubayi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliğinin güçlendirilmesi ile Gazze’de yaşanan insani dram ve Uluslararası Adalet Divanı’ndaki (UAD) soykırım davası öncelikli başlıklar olarak ele alındı.

Türkiye’nin desteği ve davaya müdahil olma talebi

Bakan Tunç, Türkiye’nin Güney Afrika ile ilişkilerini karşılıklı anlayış, iş birliği ve ortak değerler temelinde geliştirmeye önem verdiğini belirtti. Tunç, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine UAD’de açtığı soykırım davasına Türkiye’nin müdahil olma talebini ilettiklerini hatırlatarak, bu davanın Gazze halkı açısından taşıdığı önemi vurguladı.

İsrail’in Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı’nda Güney Afrika’nın başlattığı davayı takdirle karşıladık, ifadelerini kullanan Tunç, UAD’ın tedbir kararlarına uyulmamasının uluslararası hukuka olan güveni zedelediğini kaydetti.

Saldırılarda can kaybı ve adalet çağrısı

Bakan Tunç, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılara dikkat çekerek, "7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de bir soykırım suçu işlenmiştir. İki yıllık süre içerisinde 70 bin insan öldürülmüş, şehit edilmiştir. 20 binden fazla çocuk, yine bir o kadar kadın maalesef İsrail’in soykırımı nedeniyle hayatlarını kaybetmiştir." sözlerine yer verdi.

Tunç, İsrailli sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, Güney Afrika’nın açtığı davaya katılma talebiyle davayı güçlendireceklerini ve sonuna kadar takip edip destekleyeceklerini açıkladı. Ayrıca, İsrail devletinin Uluslararası Adalet Divanı’nda mahkum edilmesinin ortak dilek olduğunu vurguladı.

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Afrika’nın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin takdir ve teşekkürlerinin birçok uluslararası platformda dile getirildiğini, Türkiye’nin adalet ve insan hakları yönündeki kararlı duruşunu sürdüreceğini ifade etti.

Adli iş birliği derinleştirilecek

Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut adli iş birliği değerlendirildi. Tunç, karşılıklı anlayış ve mütekabiliyet esasına dayalı adli yardımlaşmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Güney Afrika ile adli iş birliğini ilerletmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bakan, 2026 yılında düzenlenmesi planlanan Adalete Erişim Konferansı vesilesiyle bu adımın resmileştirilebileceğini ve mutabakat zaptıyla ilişkilerin daha da derinleşeceğini ifade etti.

Güney Afrika’dan Türkiye’ye teşekkür

Güney Afrika Adalet Bakanı Mmamoloko Kubayi ise Türkiye’nin hem ikili ilişkilerde hem de Filistin meselesindeki desteğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, adli iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çabaların önemine dikkat çekti.

