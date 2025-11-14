Tunceli'de Diyabet Farkındalığı Eğitimi

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına verilen eğitimde diyetisyen Zehra Kızılkan diyabetin belirtileri, korunma yolları ve sağlıklı yaşamın önemini anlattı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:22
İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline düzenlenen bilgilendirme programı

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, Dünya Diyabet Günü vesilesiyle diyabet farkındalığını artırmaya yönelik bir eğitim verildi. Program, diyabetin toplumda artan görülme sıklığına dikkat çekerken erken tanı ve bilinçli yaşam alışkanlıklarının önemini vurguladı.

Eğitimi sunan diyetisyen Zehra Kızılkan, katılımcılara diyabetin nedenleri, türleri, belirtileri ve tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgi aktardı. Kızılkan, diyabet riskinin azaltılmasında sağlıklı yaşamın rolünü öne çıkardı.

Programda özellikle dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli egzersiz gibi günlük yaşam alışkanlıklarının diyabet riskini önemli ölçüde düşürdüğü ifade edildi. Katılımcılara erken belirtileri gözlemleme ve gerektiğinde sağlık kuruluşlarına başvurma konusunda uyarılarda bulunuldu.

Etkinlik, bilinçlendirme çalışmalarının sürdürülmesinin gerekliliğini hatırlatarak, kurum içi farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı