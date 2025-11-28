Tunceli'de Kan ve Kök Hücre Bağışları Türkiye Ortalamasını Aştı

Tunceli'de vatandaşlar, kurumlar ve gençlerin katılımıyla Kızılay tarafından yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyaları dikkat çekiyor.

Yoğun Katılım ve Kurum Desteği

Kampanyalara hem vatandaşlar hem kamu kurumları hem de üniversite öğrencileri güçlü şekilde dahil oldu. Tunceli Devlet Hastanesi için yapılan bağışlar, kentin kan ihtiyacının büyük ölçüde karşılanmasını sağladı.

Kızılay ile Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmada, kurum önüne konuşlandırılan kan alma aracına emniyet personeli büyük ilgi gösterdi ve gün boyu bağışlar sürdü.

Başkanın Açıklaması ve Önemli Veri

Tunceli Kızılay İl Merkezi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlksen Orhan, kentteki bağışlarla geçtiğimiz ay Tunceli Devlet Hastanesinin kan ihtiyacının %98'inin Kızılay tarafından karşılandığını belirtti.

Orhan, "Tunceli Kızılay İl Merkezi olarak bir süredir devam ettiğimiz kan ve kök hücre bağışına çok yoğun bir talep aldık. Türkiye ortalamasının üzerinde bir destekle karşılaştık. Geçen ay itibariyle Tunceli Devlet Hastanemizin kan talebinin yüzde 98’ini karşılamış bulunmaktayız. Kan bağışı kadar kök hücre bağışı da bu süreçte destek bekleyen hastalarımız için büyük önem arz etmekte. Yapılan bu bağışlarla kök hücre noktasında bağış bekleyen vatandaşlarımıza umut olmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren Tunceli halkına, kamu kurumlarımızın çalışanlarına ve yöneticilerine, üniversitemizin kıymetli gençlerine tekrar teşekkür ederim" dedi.

Bağışçıya Ödül

Ayrıca, Türk Kızılay'ından bronz madalya almaya hak kazanan bağışçı Eren Telli'nin madalya ve beratını Dr. Öğr. Üyesi İlksen Orhan Tunceli Kızılay İl Merkezi'nde teslim etti.

