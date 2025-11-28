Tunceli'de Kan ve Kök Hücre Bağışları Türkiye Ortalamasını Aştı

Kızılay'ın Tunceli kampanyalarına vatandaşlar, kurumlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi; kan ve kök hücre bağışları hastanenin ihtiyacının %98'ini karşıladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:12
Tunceli'de Kan ve Kök Hücre Bağışları Türkiye Ortalamasını Aştı

Tunceli'de Kan ve Kök Hücre Bağışları Türkiye Ortalamasını Aştı

Tunceli'de vatandaşlar, kurumlar ve gençlerin katılımıyla Kızılay tarafından yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyaları dikkat çekiyor.

Yoğun Katılım ve Kurum Desteği

Kampanyalara hem vatandaşlar hem kamu kurumları hem de üniversite öğrencileri güçlü şekilde dahil oldu. Tunceli Devlet Hastanesi için yapılan bağışlar, kentin kan ihtiyacının büyük ölçüde karşılanmasını sağladı.

Kızılay ile Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmada, kurum önüne konuşlandırılan kan alma aracına emniyet personeli büyük ilgi gösterdi ve gün boyu bağışlar sürdü.

Başkanın Açıklaması ve Önemli Veri

Tunceli Kızılay İl Merkezi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlksen Orhan, kentteki bağışlarla geçtiğimiz ay Tunceli Devlet Hastanesinin kan ihtiyacının %98'inin Kızılay tarafından karşılandığını belirtti.

Orhan, "Tunceli Kızılay İl Merkezi olarak bir süredir devam ettiğimiz kan ve kök hücre bağışına çok yoğun bir talep aldık. Türkiye ortalamasının üzerinde bir destekle karşılaştık. Geçen ay itibariyle Tunceli Devlet Hastanemizin kan talebinin yüzde 98’ini karşılamış bulunmaktayız. Kan bağışı kadar kök hücre bağışı da bu süreçte destek bekleyen hastalarımız için büyük önem arz etmekte. Yapılan bu bağışlarla kök hücre noktasında bağış bekleyen vatandaşlarımıza umut olmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren Tunceli halkına, kamu kurumlarımızın çalışanlarına ve yöneticilerine, üniversitemizin kıymetli gençlerine tekrar teşekkür ederim" dedi.

Bağışçıya Ödül

Ayrıca, Türk Kızılay'ından bronz madalya almaya hak kazanan bağışçı Eren Telli'nin madalya ve beratını Dr. Öğr. Üyesi İlksen Orhan Tunceli Kızılay İl Merkezi'nde teslim etti.

TUNCELİ’DE VATANDAŞLAR, KURUMLAR VE GENÇLERİN KATILIMIYLA KIZILAY’IN KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞLARINA...

TUNCELİ’DE VATANDAŞLAR, KURUMLAR VE GENÇLERİN KATILIMIYLA KIZILAY’IN KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞLARINA BÜYÜK DESTEK VERDİ; KENTTE BAĞIŞ ORANLARI TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKTI.

TUNCELİ’DE VATANDAŞLAR, KURUMLAR VE GENÇLERİN KATILIMIYLA KIZILAY’IN KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞLARINA...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Koçarlı'da Gıda Denetimleri: Toplu Tüketim Yerleri Denetlendi
2
Kapıkule’de Araçta 23 Kilo 820 Gram Skunk Ele Geçirildi
3
Çayeli Bakır’a Toplumsal Fayda Ödülü: Arıcılığı Geliştirme Projesi Öne Çıktı
4
Salavatlı İlkokulu'nda Jandarma'dan Trafik Eğitimi
5
Eskil Belediyesi, 10 Günde 5 Yakınını Kaybeden Mehmet Çıracı’yı İşe Aldı
6
Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?