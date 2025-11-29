Tunceli Halk Eğitim'den 62 Kursla Bin 162 Kursiyere Eğitim Desteği

Tunceli Halk Eğitim Merkezi, eylül ayından itibaren açtığı 62 kursla bin 162 kursiyere mesleki ve sosyal eğitim desteği sağladı.

Eylül ayından itibaren mesleki ve sosyal gelişim fırsatı

Tunceli Halk Eğitim Merkezi, eylül ayından itibaren açtığı 62 kursla bin 162 kursiyere hem mesleki hem sosyal gelişim imkanı sunuyor.

Kurum, yeni eğitim döneminde kent genelinde geniş bir kitleye ulaşmaya devam ediyor. Eylül ayından itibaren açılan kurslar, kursiyerlere mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra sosyal hayata katılım fırsatı oluşturuyor.

Kurslardan faydalanan bazı kursiyerlerin kendi işletmelerini açtığı belirtilirken, kurum yönetimi bu sürecin önemli bir toplumsal katkı oluşturduğunu ifade ediyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özkan Yurtsever: Halk eğitim merkezi olarak Tunceli’de eylül ayıdan itibaren 62 tane kursla bin 162 kursiyerimize hizmet vermiş bulunmaktayız. Tunceli Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün bize vermiş olduğu imkanlar sayesinde 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza kurs açmaktayız. Bu kurslarımıza gelen vatandaşlarımız hem meslek öğreniyorlar, hem sosyalleşiyorlar, aynı zamanda ilimizdeki ara eleman ihtiyacını karşılamaktalar. Hatta burada kendini geliştiren kursiyerlerimiz kendi işletmelerini açmaktalar. Böyle bir şeye vesile olmaktan dolayı kurum olarak büyük bir memnuniyet içerisindeyiz

