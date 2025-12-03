Tunceli Kışa Hazır: 200 Araç, 842 Kurtarma Personeliyle Seferberlik

Vali Şefik Aygöl açıkladı: Koordinasyon ve kritik önlemler tamamlandı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kış aylarında ortaya çıkabilecek risklere karşı yürütülen hazırlıkları tamamladıklarını duyurdu. Vali Aygöl, valilik koordinasyonunda düzenlenen kış tedbirleri koordinasyon toplantısında ildeki önlemleri paylaştı.

Türkiye’de kışı en sert geçen illerden biri olan Tunceli, yüksek rakımı, sarp topoğrafyası ve geçmiş yıllarda yaşanan çığ olayları nedeniyle riskli iller arasında yer alıyor. Bu nedenle AFAD, jandarma, emniyet, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuzda tutuldu; kritik güzergâhlarda hazır kuvvetler konuşlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çığ ve kışa yönelik hazırlıklar kapsamında toplam 200 arama kurtarma aracı ve 842 arama kurtarma personeli ile gerekli tedbirler tamamlandı. Ayrıca diyaliz, doğum ve düzenli tedavi gerektiren hastalar için adres bazlı takip sistemi oluşturuldu; çığ riski bulunan köy ve mezralar yeniden değerlendirildi.

AFAD kayıtlarına göre, 1950’li yıllardan bu yana ilde çok sayıda çığ olayı meydana gelmiş; can kayıpları, mahsur kalmalar ve ulaşım aksamaları yaşanmıştır. Yapılan analizler, 1974-2006 yılları arasında çığ afetleri nedeniyle 344 vatandaşın hak sahibi olarak tescil edildiğini gösteriyor. Bu veriler, çığ tehlikesinin Tunceli için dönemsel değil, tarihî ve sürekli bir risk olduğunu ortaya koyuyor.

Vali Aygöl, alınan önlemleri ve vatandaşlara yönelik uyarıları şu sözlerle aktardı: "Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle oluşabilecek riskleri değerlendirmek, alınacak tedbirleri güçlendirmek ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonu artırmak amacıyla bugün kış tedbirleri koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. AFAD İl Müdürlüğümüz 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz haline getirilmiş, jandarma, emniyet, İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerimiz kritik güzergâhlarda hazır kuvvet olarak görevlendirilmiştir."

Vali Aygöl ayrıca, kamu misafirhaneleri, yurtlar ve spor salonlarının muhtemel acil barınma durumları için hazır hale getirildiğini ve kurumlar arası koordinasyonun İçişleri Bakanlığımızın 2023/9 sayılı Kış Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda güçlendirildiğini vurguladı.

Vatandaşa yönelik uyarılar da öne çıktı: zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması, çığ riski olan yamaçlarda yürüyüş yapılmaması, Meteoroloji ve AFAD uyarılarının düzenli takip edilmesi ve olumsuz hava şartlarında özel araçlarla zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Valilik, tüm kurumlarla birlikte kış mevsimini güven içinde geçirmek için gerekli hazırlıkları tamamladığını bildirirken, Vali Aygöl "afet yönetiminin yalnızca kurumların değil; devlet ile vatandaşın omuz omuza yürüttüğü ortak bir sorumluluk" olduğuna dikkat çekti.

