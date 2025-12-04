Tunceli Sarımsağı Yaygınlaşıyor: 4 ilçede toplu sarımsak ekimi

Tunceli Sarımsağı Yaygınlaşıyor Projesi kapsamında, Tunceli genelinde saha çalışmaları hız kazandı. Proje çerçevesinde Hozat, Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde teknik personel ile destek alan çiftçiler bir araya gelerek ortak ekim gerçekleştirdi.

Çalışmaya kimler katıldı?

Ekim çalışmalarına Tunceli İl-İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli teknik personel, DAP İdaresi Başkanlığı ve üreticiler katıldı. Teknik ekipler sahada yer alarak üreticilerle birlikte uygulamalı ekim faaliyetleri yürüttü ve uygulamalı eğitim verdi.

Ekim sahaları ve gelecek planı

Hozat, Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde yapılan uygulamalarla birlikte proje kapsamında Tunceli'de sarımsak üretim alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların sezon boyunca devam edeceği bildirildi.

