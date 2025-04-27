Tunus’ta 'Türk Edebiyatının Evrensel Yolculuğu' Konferansı Gerçekleşti

Tunus’ta "Türk Edebiyatının Evrensel Yolculuğu" Konferansı Düzenlendi

Tunus'ta, Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Türk Edebiyatının Evrensel Yolculuğu" başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. Başkent Tunus’taki YEE binasında düzenlenen etkinliğin konuşmacıları arasında Türkiye Yayıncılar Birliği temsilcisi Metin Celal ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç yer aldı. Konferansa, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, YEE’de Türkçe eğitimi alan öğrenciler ve Tunus'ta yaşayan Türkler de katılım gösterdi.

Açılış Konuşması ve Türk Edebiyatı Üzerine Bilgiler

Büyükelçi Demircan’ın açılış konuşmasının ardından söz alan Celal, Türk edebiyatının tarihsel gelişimi hakkında bilgi aktardı. Celal, Orta Asya’da 8. yüzyılda dikilen Orhun Yazıtlarının Türk edebiyatının başlangıcı olarak kabul edildiğini belirtti. Türklerin ilk dönemlerinde farklı dillere ve alfabelere sahip olduğunu ifade eden Celal, sözlü edebiyatın destanlar ve masallar üzerinden geliştiğini vurguladı.

15. yüzyılda yazılan Dede Korkut Hikayeleri'nin Türklerin İslamiyet öncesi yaşamlarını aktaran klasik eserlerden biri olduğunu dile getiren Celal, Türklerin Orta Asya’dan başlayarak Anadolu’ya yerleşmesinin, İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte edebiyatta Arapça ve Farsça'nın etkili olduğu dönemlere denge sağladığını belirtti.

Dini Temalar ve Halk Şiirinin Rolü

Celal, 13. yüzyılda yazılan Mevlana’nın Mesnevi eserinin Arapça ve Farsça etkisinin önemli bir örneği olduğunu vurgularken, Divan Şiirinin Osmanlıca ve Halk Şiirinin daha arı bir Türkçe ile nasıl geliştiğini anlattı. İslamiyet’in edebiyatın biçimlenmesindeki etkisinin büyüklüğüne dikkat çeken Celal, Yunus Emre'ye atıfta bulunarak, onun insan sevgisi ve varoluş sorgulamalarını işleyen şiirleri ile Türk şiirine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Kitap Fuarı ve Uluslararası İlişkiler

Konferansın diğer konuşmacısı Mehmet Burhan Genç, Türkiye’deki kitap pazarını ve dijital platformların durumunu değerlendirdi. Tunus Uluslararası Kitap Fuarı vesilesiyle Tunus’ta bulunan Genç, uluslararası fuarların kültürel ilişkilerin gelişimi açısından önemine vurgu yaptı. Genç, gençlerin fuara gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Etkinliğin ev sahibi Dr. Ali İhsan Çevik, konferansın Türkçe öğrenen öğrencilere Türk edebiyatının tarihi hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Çevik, YEE’nin kültürel etkinliklerine devam edeceğini ifade etti.

Tunus’ta, Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kültürel faaliyetleri kapsamında "Türk Edebiyatının Evrensel Yolculuğu" başlığıyla bir konferans düzenlendi. Başkent Tunus’taki YEE binasında düzenlenen ve Türkiye Yayıncılar Birliği temsilcisi Metin Celal ile Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı (TBYM) Mehmet Burhan Genç’in konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan (solda), Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, YEE’de Türkçe eğitimi alan öğrenciler ve Tunus’ta yaşayan Türkler katıldı. Büyükelçi Demircan, konferansın açılış konuşmasını yaptı.

Tunus’ta, Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kültürel faaliyetleri kapsamında "Türk Edebiyatının Evrensel Yolculuğu" başlığıyla bir konferans düzenlendi. Başkent Tunus’taki YEE binasında düzenlenen ve Türkiye Yayıncılar Birliği temsilcisi Metin Celal ile Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı (TBYM) Mehmet Burhan Genç’in konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan (solda), Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, YEE’de Türkçe eğitimi alan öğrenciler ve Tunus’ta yaşayan Türkler katıldı. Büyükelçi Demircan, konferansın açılış konuşmasını yaptı.