Tunus’ta Türk Filmleri Haftası: Ekin Koç ile Büyüleyici Bir Söyleşi

Tunus’ta Türk Filmleri Haftası Heyecanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Türk Filmleri Haftası", Tunus'ta büyük bir ilgiyle devam ediyor. Etkinliğin son gününde ünlü oyuncu Ekin Koç, Yunus Emre Enstitüsü (YEE)'nde düzenlenen söyleşi ve imza gününe katılarak izleyicileriyle bir araya geldi.

Filmlerle Kültürel Bağ Kuruluyor

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, Tunus Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve YEE işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Türk sinemasının uluslararası etkisini pekiştirmek ve yapımcı ile yönetmenleri Tunuslu izleyicilerle buluşturmayı hedefliyor. Tunus'un La Marsa bölgesindeki L'Agora Sineması'nda gösterilen beş film arasında, Ekin Koç'un başrolünde yer aldığı “Bizim İçin Şampiyon” filmi de bulunuyor.

Ekin Koç’tan Anlamlı Açıklamalar

YEE'de gerçekleşen söyleşide, Türk sanatçının Tunus’a ilk ziyaretinin heyecanını paylaştı. Koç, “Tunus’a ilk kez geliyorum. ‘Bizim İçin Şampiyon’ filminin gösterimi için geldim ve çok mutlu oldum. Burası, benim doğup büyüdüğüm şehre çok benziyor, bu yüzden kendimi Tunus’ta evimde gibi hissediyorum.” dedi.

Hikayelerin Gücü

Koç, Tunus'taki izleyici kitlesiyle bir araya gelmenin önemini vurgulayarak, “Dünyanın bambaşka bir yerinde, bambaşka şartlarda yaşamış insanların birkaç hikaye üzerinden bir araya gelmesi harika bir şey. Türkiye’nin sınırlarını aşarak insanlarla bağ kurabilme fırsatı bulduğum için çok mutluyum.” ifadesinde bulundu.

Türk Sineması Dünya Arenasında

Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk dizi film sektörünün dünyada ikinci sırada yer aldığını belirterek, “Dizilerimiz sayesinde Türkçe öğrenen birçok insanla tanışıyoruz. Kültürümüzü yayma anlamında en önemli aracımız Türkçe. Bu nedenle Türk filmlerinin gösterildiği bir sinema haftası düzenledik.” dedi.

Öğrenciler için Bir Fırsat

YEE Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, etkinliğin Türk Filmleri Haftası için oldukça coşkulu bir ortam yarattığını ifade etti. Katılımcıların Türk film ve dizilerinin Türkçe öğrenmelerindeki etkisini vurguladığını belirtti. “Bu dönem, Türkçe öğrenen öğrencilerimiz için çok değerli bir fırsat.” dedi.

Gösterimler ve Katılım

25-28 Mayıs tarihleri arasında süren Türk Filmleri Haftası'nda “Rafadan Tayfa: Kapadokya”, “Gülizar”, “Buğday” ve “Bir Zamanlar Anadolu'da” gibi önemli yapımlar izleyicilerle buluşuyor. Bu sayede, Tunus’ta Türk sanatının ve kültürünün tanıtımına katkı sağlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Tunus'ta düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" kapsamında oyuncu Ekin Koç, Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) söyleşi ve imza gününe katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Tunus'ta düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" kapsamında oyuncu Ekin Koç, Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) söyleşi ve imza gününe katıldı.