TÜRGEV, Son 5 Yılda 16 Bin Fidan Dikti

TÜRGEV’in Çevresel Sorumluluğu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), son 5 yılda 16 bin 117 fidanı toprakla buluşturdu. Bu çaba, vakfın eğitime yaptığı katkıların yanı sıra, doğaya olan sorumluluğunu da gösteriyor.

Fidan Dikimleri ve Hatıra Ormanları

TÜRGEV, yaptığı açıklamada, eğitimde fırsat eşitliğini önemserken aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik odaklı projelere de imza atıyor. 2020 yılından bu yana İstanbul, Hatay, Antalya, İzmir ve Ankara gibi birçok ilde gerçekleştirilen fidan dikimleri, doğaya önemli katkılarda bulunuyor.

Orman Yangınlarına Yanıt

Vakfın çevre çalışmaları, Orman Bölge Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülüyor. Her bölgenin toprak yapısına uygun gerçekleşen fidan dikimleri, kalıcı ve doğayla uyumlu bir süreç olarak planlanıyor. Örneğin, 2021'de Antalya'da ve 2024'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oluşturulan hatıra ormanları, orman yangınlarının ardından yaraları sarmak için çiftçilerin umut kaynağı oldu.

Şehitlere Saygı Durumu

İstanbul’un Avrupa Yakası'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar anısına 2 bin 510 fidan dikildi. Bu özel çalışma, vatan uğruna hayatını kaybeden kahramanların hatırasını yaşatmayı hedefliyor.

Toplumsal Faydaların Arttırılması

Geçen yıl ramazan ayında, TÜRGEV misafirleri adına 1990 fidan bağışladı ve bununla yeni bir hatıra ormanının temeli atıldı. Bu durum, çevreye katkı sunmanın yanı sıra paylaşmanın kalıcı bir örneğini oluşturdu.

Gelecek Projeleri

2023 yılı içinde, Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz adına 2 bin 25 fidanlık bir hatıra ormanı oluşturulması planlanıyor. Bu özel bağış, kişisel niyetlerinin toplumsal faydaya dönüşümünü temsil ediyor.

TÜRGEV, çevresel projelerine 2025'te de devam etmeyi hedefliyor. Bu bağlamda, İstanbul, Hatay, Antalya, İzmir ve Ankara'da dikilmek üzere hazır bekleyen 2 bin 292 fidan, yeni hatıra ormanlarında toprakla buluşmayı bekliyor.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), son 5 yılda ülke genelinde 16 bin 117 fidanı toprakla buluşturdu.