Turgutlu’da Jandarmadan Operasyon: 18 bin 277 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Manisa İl Jandarma ekipleri adresine baskın düzenledi
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda Turgutlu ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 18 bin 277 adet sentetik ecza hap ile 121 gram kubar esrar ele geçirildi.
Adresinde bulunan Ç.Ö. (52) isimli şüpheli kadın, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere adli makamlara teslim edildi.
MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA 18 BİN 277 SENTETİK ECZA HAP VE 121 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI.