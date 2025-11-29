Turgutlu’da Jandarmadan Operasyon: 18 bin 277 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Turgutlu’da jandarma operasyonunda 18 bin 277 sentetik ecza hap ve 121 gram kubar esrar ele geçirildi; şüpheli Ç.Ö. (52) gözaltında.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 08:42
Turgutlu’da Jandarmadan Operasyon: 18 bin 277 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Turgutlu’da Jandarmadan Operasyon: 18 bin 277 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma ekipleri adresine baskın düzenledi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda Turgutlu ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 18 bin 277 adet sentetik ecza hap ile 121 gram kubar esrar ele geçirildi.

Adresinde bulunan Ç.Ö. (52) isimli şüpheli kadın, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere adli makamlara teslim edildi.

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA 18 BİN 277 SENTETİK ECZA HAP VE...

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA 18 BİN 277 SENTETİK ECZA HAP VE 121 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLİRKEN, ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Depremzede Kütüphaneye Klima Hırsızlığı: Ülkem Okuyor'dan 'Lütfen Çalma' Notu
2
Trabzon'da Reşadiye Viyadüğü İçin Rapor Gönderildi — Genç: Süreci Başlatıyoruz
3
Hatay’da Tıka Basa Doldurulan Araçta 13 Göçmen Yakalandı — Organizör Tutuklandı
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anma Töreninde Sert Mesajlar
5
Erzincan'da Yoğun Sis: Görüş 20 Metreye Düştü
6
Hatay’da Jandarmadan Operasyon: Menşei Belirsiz 1 Ton Kırmızı Et Ele Geçirildi
7
Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Eskalen Medical Point Gaziantep’te

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali