Türk Büyükelçi Göktaş, BAE Ekonomi Bakanı ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah Tavk el-Merri ile Dubai’de önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi temel konu olarak ele alındı. Büyükelçi Göktaş, toplantı sonrasında sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, BAE ile ilişkilerini her alanda daha ileriye taşımakta kararlıdır. Ekonomik ve ticari işbirliğimizin giderek güçlenmesi de bunun somut bir göstergesidir," ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, 2023 yılı itibarıyla yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın ikili ticaret hacminde sağladığı önemli artışa da dikkat çekildi. Göktaş, BAE’deki Türk yatırımlarında gözlemlenen artışa ve Türk şirketlerinin büyük projelere imza attığına vurgu yaptı.

BAE Ekonomi Bakanı el-Merri, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, turizm, sivil havacılık ve geri dönüşüm gibi alanlarda işbirliği için büyük potansiyeller bulunduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da ileriye taşınması için ortak çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.