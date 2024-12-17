Türk Deniz Görev Grubu'ndan Libya Açıklarında Eğitimler

TCG Gaziantep ve TCG Gelibolu fırkateynleri ile TCG Akar akaryakıt gemileri, Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında çeşitli eğitimler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, eğitimlere dair fotoğraflara yer verildi. Bu eğitimlerin, deniz güvenliğini artırmayı ve operasyonel kabiliyetleri geliştirmeyi hedeflediği bildiriliyor.

TCG Gaziantep ve TCG Gelibolu fırkateynleri ile TCG Akar akaryakıt gemileri, Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdi.

TCG Gaziantep ve TCG Gelibolu fırkateynleri ile TCG Akar akaryakıt gemileri, Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdi.