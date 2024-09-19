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Türk Devletleri Teşkilatı Güvenlik İşbirliği Toplantısı Türkistan'da Gerçekleşti

Türk Devletleri Teşkilatı MGK Başkanları, Türkistan'da güvenlik işbirliği ve güncel tehditleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:23
Türk Devletleri Teşkilatı Güvenlik İşbirliği Toplantısı Türkistan'da Gerçekleşti

Türk Devletleri Teşkilatı Güvenlik Konseyi Toplantısı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Başkanları, 3. toplantılarını Kazakistan'ın tarihi ve manevi başkenti Türkistan'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılan Üst Düzey Yetkililer

Toplantıya Azerbaycan Güvenlik Konseyi Sekreteri Ramil Usubov, Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdauletov, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman katılarak, yapıcı bir diyalog ortamı oluşturdu.

Güvenlik Durumu ve İşbirliği Temaları

Toplantının başlıca gündem maddeleri arasında, TDT üye ülkeleriyle ilgili güvenlik tehditleri, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türk dünyasına etkileri, ulaşım güvenliği ve Orta Koridor'un lojistik altyapısının iyileştirilmesi yer aldı.

Taraflar, terörizmin yanı sıra aşırılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır ötesi suçlarla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Gelecek Adımlar

Toplantıda, mevcut güvenlik işbirliğinin daha etkili hale getirilebilmesi için somut proje ve programların geliştirilmesi ile ilgili TDT çerçevesindeki mekanizmaların güçlendirilmesi hususu da ele alındı. Bu tür işbirlikleri, Türk dünyasında güvenliğin artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Başkanları 3. Toplantısı...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Başkanları 3. Toplantısı, Kazakistan'ın Türkistan kentinde yapıldı. Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'daki toplantıya Azerbaycan Güvenlik Konseyi Sekreteri Ramil Usubov, Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdauletov, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman başkanlığındaki TDT Sekretaryası katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Başkanları 3. Toplantısı...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Başkanları 3. Toplantısı, Kazakistan'ın Türkistan kentinde yapıldı. Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'daki toplantıya Azerbaycan Güvenlik Konseyi Sekreteri Ramil Usubov, Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdauletov, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman başkanlığındaki TDT Sekretaryası katıldı.

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