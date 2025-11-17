Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım

Türk Kızılay, Sudan'daki artan çatışmalar sonucu yerinden edilen binlerce kişi için yardım çalışmalarını hızlandırdı. Bölgeye hızla intikal eden ekipler, kamplara sığınan sivillere öncelikli insani yardım desteği sağladı.

Sahadaki Durum ve Yapılan Yardımlar

Sudan'da 2023 yılından bu yana devam eden çatışmaların yoğunlaşmasıyla, ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti olan Faşir’den çok sayıda sivil evini terk etmek zorunda kaldı. Yerinden edilenlerin büyük bölümü zorlu yolculukların ardından Kuzey eyaletindeki ed-Debbe şehrine sığındı.

Bölgede artan ihtiyaçlar karşısında hızla harekete geçen Türk Kızılay ekipleri, ilk etapta 2 bin kişilik gıda kolisi ve 655 bebek maması kitini ed-Debbe'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 4 milyon kişi, Kuzey eyaletinde bulunan 185 kampta yaşamını sürdürüyor. Son çatışmalarla Faşir'den başlayan iç göçün bu sayıyı artırması bekleniyor.

Türk Kızılay, saha çalışmalarını Sudan Kızılayı ile iş birliği içinde yürütüyor ve Sudan özelinde başlattığı bağış kampanyasıyla yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Bağış Bilgileri

Yardımseverler, Türk Kızılay'ın Sudan'daki insani yardım çalışmalarına destek olmak için 2868 numaralı hattına 'SUDAN' yazıp SMS göndererek 20 lira bağışta bulunabilir. Ayrıca destekçiler, ülke genelindeki tüm Kızılay şubeleri, www.kizilay.org.tr adresi, 168 hattı veya bankalardaki Türk Kızılay bağış hesapları aracılığıyla bağış yapabilir.

