Türk Kızılay ve SK Plasma, Ankara'da İlk Plazma İlaç Tesisini Kuruyor

Türk Kızılay ile SK Plasma, Ankara Çubuk'ta Türkiye'nin ilk plazma kaynaklı ilaç üretim tesisini kurmak üzere ortaklık kurdu; immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII üretilecek.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:59
Türk Kızılay ile Güney Kore merkezli ilaç şirketi SK Plasma, Türkiye’nin ilk plazma kaynaklı ilaç üretim tesisini Ankara’da hayata geçirmek üzere ortaklık kurdu. Anlaşma, Türkiye-Kore Zirvesi kapsamında resmiyet kazandı.

Proje, Türkiye’nin plazma türevli ilaçlardaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Tesiste immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII gibi kritik ilaçların yerli ve güvenilir şekilde üretilmesi planlanıyor.

Yatırımın ana paydaşları arasında Kızılay Yatırım ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yer alırken, SK Plasma ise uluslararası deneyimi ve plazma türevli ilaç üretimindeki ileri teknolojisiyle projeye destek sağlayacak.

Kurulacak tesisin Ankara’nın Çubuk ilçesinde inşa edileceği açıklandı. Proje, sağlık güvenliği ve ilaç tedarik sürdürülebilirliği açısından stratejik önem taşıyor.

Kızılay’dan Değerlendirme

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, düzenlenen imza töreninde ortaklığın ülke açısından taşıdığı değeri vurguladı. Yılmaz, "Bu proje, Türkiye’nin hayati plazma kaynaklı ilaçlarda kendi kendine yeterliliğini tesis etme yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Türk Kızılay olarak milletimiz adına bu stratejik yatırımı üstlenmekten büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.

SK Plasma’dan Açıklama

SK Plasma CEO’su Seungjoo Kim ise iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Türk Kızılay ile ulusal ölçekte öneme sahip böyle bir programda yer almaktan onur duyuyoruz. Türkiye’nin immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII gibi kritik ilaçların üretiminde çağdaş bir kapasiteye ulaşması için tüm teknik tecrübemizi aktarmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Ortaklık, Türkiye’de yerli plazma türevli ilaç üretiminin başlamasına zemin hazırlayarak hem sağlık sisteminin dayanıklılığını artırmayı hem de uzun vadede ilaç tedariğinde sürekliliği sağlamayı amaçlıyor.

