Türk Savaş Gemileri ve Denizaltısı Gazimağusa ile Girne'yi Ziyaret Edecek

Türk Savaş Gemileri ve Denizaltısı Kuzey Kıbrıs'ta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG BORA, TCG ATAK, TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısının bugün Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştireceğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, bu liman ziyaretinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısı, 15 Kasım'da Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştirecek" ifadesine yer verildi.

Türk savaş gemileri, halkın ziyaretine 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında açılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.