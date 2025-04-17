Türk Tarih Kurumu'ndan 'Türklere Yönelik Ermeni Mezalimi' Paneli

Türk Tarih Kurumu'ndan Önemli Panel

Türk Tarih Kurumu (TTK), "20. Yüzyılda Güney Kafkasya ve Anadolu'da Türklere Yönelik Ermeni Mezalimi" başlıklı bir panel düzenledi. Azerbaycan Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, TTK Sıhhiye yerleşkesinde İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen'in Açıklamaları

Panelin açılışında konuşan TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, 20. yüzyılın başlarında Taşnak ve Hınçak Örgütü gibi Ermeni çetelerinin Osmanlı askerleri ve sivillere yönelik silahlı eylemler düzenlediğini hatırlattı. Kazım Karabekir Paşa'nın raporları ve çeşitli resmi belgelerde Kars, Erzurum, Van, Bitlis, Iğdır ve çevresinde Türk halkına yönelik mezalimlerin yer aldığını belirtti.

Özgen, "Azerbaycan coğrafyasında ve Kafkasya'da Azerbaycanlı kardeşlerimize Ermeniler tarafından reva görülen zulümler, bu sürecin dramatik bir parçasını oluşturmaktadır" dedi. Ayrıca, Ermeni saldırgan politikalarının temelinin "büyük Ermenistan" idealine ulaşma hedefi olduğunu vurguladı.

Uluslararası Alanda Yanlış Anlatılar

Osmanlı arşivlerinde döneme ait belgelerin, süreci açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Özgen, günümüzde bazı çıkar grupları tarafından tarihi tahrif eden anlatıların uluslararası alanda dolaşımda olduğunu ifade etti. Özgen, "Tarihi yazanlar, tarih yapanlara sadık kalmadığında, hakikatin insanlığı şaşırtacak bir hal aldığını izliyoruz" dedi.

Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov'un Mesajı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ise Ermenilerin Osmanlı'ya karşı dış güçler tarafından kışkırtıldığını belirtti. Memmedov, Kafkasya'da barışın sağlanması ve Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi için çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Tarih Eğitimi ve Yeni Nesillerin Bilinçlendirilmesi

Panel yöneticisi Prof. Dr. Hikmet Özdemir, yeni kuşaklara tarihin anlatılmaması eksikliğini vurguladı. Ermeni meselesinin ders kitaplarında yer almasının önemine dikkat çekti. Bu panelde, Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ve Doç. Dr. Ramin Sadık gibi değerli isimler de konuşmacı olarak yer aldı.

Türk Tarih Kurumu (TTK) Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçiliği işbirliğiyle, TTK Sıhhiye yerleşkesinde "20. Yüzyılda Güney Kafkasya ve Anadolu'da Türklere Yönelik Ermeni Mezalimi" paneli düzenledi. Panel, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Tarih Kurumu (TTK) Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçiliği işbirliğiyle, TTK Sıhhiye yerleşkesinde "20. Yüzyılda Güney Kafkasya ve Anadolu'da Türklere Yönelik Ermeni Mezalimi" paneli düzenledi. Panel, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.