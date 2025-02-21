Türk Teknoloji Girişimleri Doha'da Web Summit'te Yatırımcılarla Buluşuyor

Türk Teknoloji Girişimleri, Web Summit 2025'te Vitrine Çıkıyor

Türkiye'nin teknoloji girişimleri, 23-25 Şubat tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden Web Summit'e katılacak ve geleceği şekillendiren yeniliklerini sergileyecek.

BAKA'dan Ortak Katılım

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yapılan açıklamaya göre, "Web Summit Qatar 2025" etkinliğine Türk teknoloji girişimlerinin katılımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı beş kalkınma ajansının işbirliğiyle sağlanıyor.

Global Pazarlara Açılma Hedefi

Ankara, İstanbul, Batı Akdeniz, İzmir ve Bursa-Eskişehir-Bilecik kalkınma ajanslarının ortak çalışması ile 100’ü aşkın Türk teknoloji girişimi, Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek global etkinliklerde yer alacak.

Etkinlik Detayları

"Web Summit Qatar 2025", 23-25 Şubat tarihlerinde Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu kapsamda 24 Türk teknoloji girişimi, etkinlikte yenilikçi ürünlerini tanıtacak.

Kapsamlı Katılımcı Profili

Teknoloji dünyasının önemli isimlerini, girişimcileri, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek bu etkinlikte, 180 ülkeden 25 binin üzerinde katılımcı, 600’den fazla yatırımcı, 1500’ün üzerinde girişim, 300’den fazla konuşmacı ve 600 medya mensubu yer alacak.

Farklı Alanlarda Yenilikçi Ürünler

Türk girişimciler, yapay zeka, robotik, yenilenebilir enerji, dijital sağlık, oyun teknolojileri, otomotiv sektörü, 3D yazıcı teknolojileri, yazılım, kozmetik teknolojileri ve lojistik gibi birçok alanda geleceği şekillendiren yenilikçi ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak.

Web Summit Kurucusunun Vurgusu

Organizasyon öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Web Summit Kurucusu ve CEO'su Paddy Cosgrave, etkinliğe güçlü bir destek olduğunu belirtirken, "Dünyanın ağırlık merkezi doğuya doğru hareket ediyor ve Katar 21. yüzyıl için inanılmaz derecede iyi bir konumda. Çok küçük bir ülke olmasına rağmen, küresel meselelerde önemini şimdiden gösteriyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası Platformda Tanıtım Fırsatı

Etkinliğe katılacak Türk şirketleri, ürün ve hizmetlerini uluslararası bir platformda tanıtarak global yatırımcılarla işbirliği imkanlarını değerlendirme fırsatı bulacak.