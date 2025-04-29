Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da Yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında düzenlenen Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'nın Ankara'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Toplantıya, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve ABD Savunma Bakanlığında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson başkanlığındaki heyetler katıldı.

Açıklamada, tarafların iki ülke arasındaki samimi diyaloğu güçlendirme arzusuyla savunma ve savunma sanayi işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik fırsatları görüştükleri ifade edildi. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası güvenlik konusunda da görüş alışverişinde bulunulmuş ve stratejik ortaklığın kuvvetlendirilmesi konusundaki kararlılıkları yinelemiştir.

Bir sonraki toplantının gelecek yıl ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği de belirtilmiştir.

Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ (sağda) ve ABD Savunma Bakanlığında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson (solda) başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ (sağda) ve ABD Savunma Bakanlığında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson (solda) başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla dün Ankara'da gerçekleştirildi.