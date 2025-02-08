Türkiye Bursları Programı Fas'ta Tanıtıldı

Türkiye Bursları Programı Rabat'ta Tanıtıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye'nin uluslararası öğrencilere sunduğu kamu kaynaklı yükseköğrenim burs programı "Türkiye Bursları", Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

Tanıtım Programına Katılım Yüksekti

Rabat'taki Muvatana Lisesi’nde üniversiteye hazırlanan öğrencilerin katıldığı tanıtım programında, Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu da yer aldı. Programda, Türkiye Bursları’nın sağladığı olanaklar ile başvuru süreci hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrenciler, tanıtım sunumunun ardından Türkiye’de eğitim ve Türkiye Bursları ile ilgili sorularını yanıtlayarak bilgi edindi.

Eğitim İş Birliği Hedefi

YTB Gelişim Programları Koordinatörü Sefa Dirican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ziyaretlerle Türkiye ve Fas arasındaki eğitim iş birliğinin daha da derinleşmesini hedeflediklerini vurguladı. Dirican, "Fas’ta burs programımıza olan ilginin yüksek olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz ancak daha fazla potansiyeli olduğunu da biliyoruz. Türkiye’nin sunduğu eğitim fırsatları gençler arasında ilgi uyandırmaktadır. Türkiye, yüksek eğitim standartları ve uluslararası öğrencilere sunduğu çeşitli imkanlarla, Fas’taki gençler için cazip bir eğitim merkezi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bursları Hakkında

Türkiye Bursları, yurt dışından gelen öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alma fırsatı sunmanın yanı sıra, Türk kültürü ve dilini öğrenmelerine de fırsatlar sağlamaktadır. Program, Türkiye’nin üniversitelerinde eğitim almak isteyen öğrencilere finansal destek, konaklama, Türkçe kursları ve yıllık seyahat masraflarını karşılayacak şekilde kapsamlı bir paket sunmaktadır.