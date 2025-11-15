Türkiye'de Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Geride: Sabri Ülker Vakfı Uyarısı

Bu yıl 5’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı’, Sabri Ülker Vakfı’nın ev sahipliğinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik vakfın tanıtım filmiyle başladı; "Gıda ve beslenmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar", "İnsan yanlış bilgiye neden inanır?" ve "Sağlık iletişimi ve yanlış beslenme bilgileri" başlıkları yerli ve yabancı uzmanlarca ele alındı.

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz'ün Değerlendirmesi

Konferansın beslenme bilincini artırmaya dönük olarak konumlandırıldığını vurgulayan Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, "Avrupa Gıda Bilgi Konseyi’yle yaptığımız bir çalışmada gördük ki Türkiye’deki beslenme, sağlık ve gıda okuryazarlığı düzeyi, diğer ülkelerin bir hayli gerisinde" dedi.

İçöz ayrıca, "Tüm dünyada gıda ve dengeli beslenmeye yönelik bir ilgi artarken, bilgi sahibi olmayan kişilerce yapılan açıklamalar, kamuoyunda kafa karışıklığına neden olabiliyor. Bu durum da dezenformasyonu ve bunu beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı. İçöz, 15’inci yılımızda bu konferansı "bilgi kirliliğiyle mücadele ve beslenme bilincini artırmaya dönük en önemli etkinliğimiz" olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Vakfın bilim kurulunun birikim ve tecrübeleriyle çalışmayı zenginleştireceğini ve konferansın gıda okuryazarlığı seviyesini yükseltmeye katkı sunmasını diledi.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hünkar Korkmaz'ın Mesajı

Prof. Dr. Hünkar Korkmaz konferansın beslenme, sağlık ve eğitim alanlarında güçlü bir ses oluşturacağını vurguladı. Korkmaz, "Toplantımız, sürdürülebilir bir gelecek için beslenme alanındaki kavram yanılgılarının giderilmesi, halk sağlığı ve eğitim konusundaki farkındalığının arttırılmasına duyulan ihtiyaç ve ilgiyi vurguluyor." dedi.

Prof. Dr. Korkmaz sözlerini, "Çocuklarımın ve torunlarımın hala bir geleceği var. Onların sağlıklı bir yaşam hakkı var, nitelikli bir eğitim hakkı var. Yenilikler yapmamız gerekecek, yeni ortaklara ulaşmamız gerekecek." şeklinde sürdürdü ve konferansa katılacak bilim insanlarının birikimlerinin önemine dikkat çekti.

Korkmaz, toplumsal düzeyde beslenme ve gıda hakkı yazarlığının geliştirilmesi için beslenme, sağlık ve eğitim hizmetlerinin birlikte yürütülmesi gerektiğini; konferansın bu hedefleri ülke ve uluslararası gündemde üst sıralara taşımada yenilenmiş ve güçlü bir ses oluşturacağı umudunu taşıdığını belirtti.

