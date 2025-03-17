Türkiye NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığını İlk Kez Devralacak

Türkiye, 2025-2026 yıllarında NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı görevini devralarak uluslararası askeri işbirliğini güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 19:15
Türkiye NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığını İlk Kez Devralacak

Türkiye, 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini ilk kez üstlenecek. Bu önemli adım, Türkiye’nin uluslararası askeri işbirliği ve güvenlik taahhütleri çerçevesinde atılmış bir adım olarak öne çıkıyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin NATO taahhütleri kapsamında kritik bir rol üstleneceği belirtildi. Amfibi Görev Kuvveti ile Çıkarma Kuvveti Komutanlığı, 24 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 Tatbikatı’na katılacak. Bu tatbikatta, TCG SANCAKTAR, TCG BAYRAKTAR, TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP gibi Türk donanmasının önde gelen gemileri yer alacak.

Deniz Piyade Tabur Çıkarma Kuvvetimiz, tatbikata katılmak üzere Leventler/Foça Limanı’ndan uğurlandı. Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer tarafından uğurlanan birliklerimizin, NATO'nun askeri güç yapılandırmasına önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD, Maduro'ya Siyasi Sığınma Teklifinde Bulundu
2
Batman'da Silahlı Kavga: Seken Saçmalar Bir Can Aldı
3
Ece Clarke'ın 'Görünmezin Yakalanışı' Sergisi Paris'te Başlıyor
4
İsrail Savaş Uçakları Dera'ya Saldırdı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti
5
Güney Afrika'dan ABD'ye Saldırgan Tutumlar: Diplomat 'İstenmeyen Kişi' İlan Edildi
6
Türkiye Diyanet Vakfı Saraybosna'da 530 Kişilik İftar Programı Düzenledi
7
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: AB, Suriye ile İşbirliğinde Beraberlik Gösterdi

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam