Türkiye NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığını İlk Kez Devralacak

Türkiye, 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini ilk kez üstlenecek. Bu önemli adım, Türkiye’nin uluslararası askeri işbirliği ve güvenlik taahhütleri çerçevesinde atılmış bir adım olarak öne çıkıyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin NATO taahhütleri kapsamında kritik bir rol üstleneceği belirtildi. Amfibi Görev Kuvveti ile Çıkarma Kuvveti Komutanlığı, 24 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 Tatbikatı’na katılacak. Bu tatbikatta, TCG SANCAKTAR, TCG BAYRAKTAR, TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP gibi Türk donanmasının önde gelen gemileri yer alacak.

Deniz Piyade Tabur Çıkarma Kuvvetimiz, tatbikata katılmak üzere Leventler/Foça Limanı’ndan uğurlandı. Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer tarafından uğurlanan birliklerimizin, NATO'nun askeri güç yapılandırmasına önemli katkılarda bulunması bekleniyor.