Bist 100
9.157,54 0%
DOLAR
32,11 -0,98%
EURO
34,45 -1,75%
ALTIN
2.295,66 -0,88%

Türkiye’nin en genç belediye başkanı: Zeynep Çelik

31 Mart Yerel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki Kalkım beldesinin belediye başkanı Zeynep Çelik, ülkenin en genç belediye başkanı ünvanını aldı.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:57
Türkiye’nin en genç belediye başkanı: Zeynep Çelik

İş insanı olarak tanınan Mehmet Çelik’in kızı, 22 yaşındaki Zeynep Çelik, henüz resmileşmeyen sonuçlara göre Kalkım beldesinin belediye başkanı olarak seçildi. Zeynep Çelik, bu başarısıyla ülkenin en genç kadın belediye başkanı oldu.

5 yıl boyunca Kalkım Belediye Başkanı olarak görev yapacak olan bağımsız aday Zeynep Çelik, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Sonuçların belli olmasından sonra Çelik, “Kalkım’a yakışır bir şekilde 5 yılı boyunca hizmet edeceğim ve halka değer vererek çalışacağım. Sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizindir” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

Emeklinin aklını başından alan 9200 TL ek ödeme! Bayram öncesi meclis onay verdi

Emeklinin aklını başından alan 9200 TL ek ödeme! Bayram öncesi meclis onay verdi

IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
4
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
5
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
6
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi
7
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

Garanti Bankası'ndan herkese promosyon! Kişi başı 3.000 TL IBAN'a aktarılacak

IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

Bu fırsat 40 yılda bir gelir! Ayda 4 bin lira taksitle ev sahibi yaptıracak!

Emeklinin aklını başından alan 9200 TL ek ödeme! Bayram öncesi meclis onay verdi