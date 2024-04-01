Türkiye’nin en genç belediye başkanı: Zeynep Çelik

İş insanı olarak tanınan Mehmet Çelik’in kızı, 22 yaşındaki Zeynep Çelik, henüz resmileşmeyen sonuçlara göre Kalkım beldesinin belediye başkanı olarak seçildi. Zeynep Çelik, bu başarısıyla ülkenin en genç kadın belediye başkanı oldu.



5 yıl boyunca Kalkım Belediye Başkanı olarak görev yapacak olan bağımsız aday Zeynep Çelik, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Sonuçların belli olmasından sonra Çelik, “Kalkım’a yakışır bir şekilde 5 yılı boyunca hizmet edeceğim ve halka değer vererek çalışacağım. Sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizindir” şeklinde konuştu.