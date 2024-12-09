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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu, IKBY Başkanlığı Yetkilisi ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, IKBY Kabine Direktörü Nuri Osman ile Suriye ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:26
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu, IKBY Başkanlığı Yetkilisi ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu, IKBY Yetkilisi ile Görüşme Gerçekleştirdi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı Kabine Direktörü Nuri Osman ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Suriye dahil olmak üzere çeşitli bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmeden Detaylar

Görüşme, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından X sosyal medya hesabında duyuruldu. Paylaşımında, “IKBY Başkanı Sayın Neçirvan Barzani’nin Kabine Direktörü Dr. Nuri Osman’la görüşerek, başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık.” ifadelerine yer verildi.

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