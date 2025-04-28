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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Marmara Kariyer Fuarı'nda Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı, Marmara Kariyer Fuarı'nda uzay yolculuğu ve Türkiye'nin uzay programı hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 19:13
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Marmara Kariyer Fuarı'nda Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki deneyim ve süreçlerini paylaştı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Uzay Programı Hakkında Bilgiler Verdi

Etkinlikte, Türkiye'nin Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu üzerinde duruldu. Gezeravcı, uzay yolculuğundan döndükten sonra 355 farklı program gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin uzay serüveninin detaylarını öğrencilere aktardı. Kısa sürede bu kadar çok programa katılmalarının, öğrencilere ilham vermek için bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Özgüven ve Tarih

Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin uzaya bir Türk vatandaşı göndererek gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay misyonunun, ulusun özgüvenini pekiştirmek için hayata geçirildiğini vurguladı. "Sizler, bu tarihî görevin asıl sahiplerisiniz," diyen Gezeravcı, geçmişte Türk bilim insanlarının uzay alanındaki katkılarının dünya bilim tarihindeki önemine dikkat çekti.

Gelecek Hedefleri

Gezeravcı, Türkiye'nin Ay'a ulaşma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, astronot seçimleri ve test süreçlerini de öğrencilerle paylaştı. Konuşmaların ardından katılımcılar, hatıra fotoğrafı çekimiyle etkinliği sonlandırdı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) öğrencilerle bir...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) öğrencilerle bir...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

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