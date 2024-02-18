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Türkiye'nin yardımlarını engellemek için 3 ülke güçlerini birleştirdi: Bayraktar TB2 adını duyan ülkeler anında veto verdi

Yunan basını, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı için Kiev'e silah yardımı yapmak isteyen Türkiye'nin önünün üç ülke tarafından kesildiğini belirtti. Kathimerini gazetesi, Fransa'nın öncülük ettiği bu vetonun gerekçesini de açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 12:16
Türkiye'nin yardımlarını engellemek için 3 ülke güçlerini birleştirdi: Bayraktar TB2 adını duyan ülkeler anında veto verdi

2020’nin Eylül ayında Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan savaşta her iki taraftan da en az 150 asker şehit oldu. Savaşı Azerbaycan net bir üstünlükle kazanırken, Bayraktar TB2 Ermenistan tarafına büyük bir korku saldı. Askeri uzmanlar ve savunma analistleri, Dağlık Karabağ’da 44 gün devam eden çatışmaların Azerbaycan’ın zaferiyle bitmesinde ve savaş alanında Ermenistan’a karşı avantaj sağlamasında silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının (İHA) etkili bir şekilde kullanılmasının kritik rol oynadığını söylüyor. Azerbaycan lideri Aliyev de Bayraktar TB2 ile Ermenistan’a yaklaşık bir milyar dolarlık bir hasar verdiklerini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Bayraktar TB2'in dünyada ünlenmesine yol açtı. İlk defa büyük bir savaşta kullanılan ve Rus ordusunun yüzlerce tankını yok eden Bayraktar TB2 için Ukrayna halkı bile şarkı besteledi. Savaşın başlarında Kiev'e girmek için uzun bir zırhlı araç koluyla yola çıkan Rus ordusu, TB2'ler yüzünden başkentten geri dönmek zorunda kaldı. İHA'ların savaşta belirleyici olduğunu fark eden Ruslar, İran'dan yardım aldı. Tahran'dan 'Shaded-134' adlı intihar dronu alan Moskova yönetimi, Ukrayna mevzilerine sık sık saldırı gerçekleştirdi.

Savaş öncesi Türkiye, Ukrayna'ya çok sayıda Bayraktar TB2 sattı ve iki ülke arasında üretim tesisi bile kurdu, fakat Rusya'nın saldırısıyla birlikte Türkiye tarafsızlığını ilan etti ve satışları askıya aldı.

3 ÜLKE TÜRKİYE'YE KARŞI BİR ARAYA GELDİ

Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa, Avrupa Birliği'nin bütçesinden Türkiye'den alınıp Ukrayna'ya gönderilecek olan Bayraktar insansız hava araçları ve top mermilerinin satın alınmasını veto etti. Gazeteye konuşan yetkililer, Fransa ve GKRY'nin muhtemel satışa anında karşı çıktıklarını belirtti.

Gazeteye konuşan başka bir yetkili de Atina'nın Ukrayna'ya yapılacak bir yardımın Türklerin değil tabii ki Avrupa savunma sanayisinin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Aynı kaynak Fransızların vetosunu şöyle açıkladı: "Fransızlar kendileriyle rekabet edecek bir ülke aramıyor. Avrupa'nın parasını Türk savunma sanayisine yatırmak istemiyorlar".

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