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Türkiye Nüfusu 2024'te 85 Milyon 664 Bin 944'e Ulaştı

Türkiye'nin nüfusu 2024'te 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:02
Türkiye Nüfusu 2024'te 85 Milyon 664 Bin 944'e Ulaştı

Türkiye'nin 2024 Nüfusu Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin nüfusu 2024 yılında 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi olmuştur.

Nüfus Artış Hızı

Bir önceki yıla göre gerçekleşen bu artış, ülkenin demografik yapısının sürekli geliştiğini göstermektedir. Nüfus artışı, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda önemli etkiler yaratmaya devam ediyor.

Uzmanlar, bu artışın ilerleyen yıllarda Türkiye'nin kalkınma ve planlama süreçlerinde dikkate alınmasını öneriyor.

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