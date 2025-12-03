Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum'dan çağrı: Erişilebilir Şehir için Adım Atın

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dernek önünde basın açıklaması

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında dernek binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya basın mensupları, engelli bireyler ve vatandaşlar katıldı.

Dernek Şube Başkanı Sadullah Efe, engelli bireylerin yaşamın her alanında karşılaştığı yapısal sorunlara dikkat çekerek, "3 Aralık bir kutlama günü değil; farkındalık, sorgulama ve çözüm talep etme günüdür" dedi.

Efe, önceki yıllarda programı havuz başında gerçekleştirdiklerini ancak tekerlekli sandalye kullanan üyelerin mekâna erişimde zorlanmaları nedeniyle bu yıl açıklamayı dernek binası önünde yaptıklarını belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın katılamadığı bir etkinliğin anlamı olmaz." ifadelerini kullandı.

Erişilebilirlik sorunları üzerine Efe, kaldırımların, toplu taşıma araçlarının, kamu binalarının ve dijital platformların hâlâ engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmediğini vurguladı ve "Erişilebilirlik bir lüks değil, temel bir insan hakkıdır." diye konuştu. Özellikle Erzurum gibi kış şartlarının ağır olduğu şehirlerde kaldırımların kardan temizlenmemesinin engelli vatandaşlar için ciddi tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Efe, engelli bireylerin istihdamda önyargılar ve yetersiz düzenlemeler nedeniyle dezavantajlı konumda olduğunu belirterek, kota yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlerin daha sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini dile getirdi. Eğitimde fırsat eşitsizliğine dikkat çekerek kaynaştırma eğitiminin yetersiz kaldığını; destek personeli ve erişilebilir eğitim materyallerinin eksikliğinin engelli öğrencilerin eğitim süreçlerini zorlaştırdığını söyledi.

Toplu taşıma araçlarındaki erişim sorunlarının şehir içi hareket özgürlüğünü sınırladığını belirten Efe, bazı şoförlerin önyargılı tutumlarının bile engel oluşturduğunu kaydetti. Sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinde uzun bekleme süreleri, maliyetli cihazlar ve geri ödeme sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Efe, sosyal ve kültürel alanlarda engelli bireylerin rahatça kullanabileceği tesis sayısının yetersiz olduğunu belirterek, "Yerel yönetimler engelli vatandaşları yılın sadece bir gününde değil, her gününde hatırlamalıdır." dedi. Engelsiz Yaşam Parkı gibi alanların artırılması gerektiğini ve tüm projelerde kapsayıcılığın esas alınması gerektiğini ifade etti.

Son olarak Efe, "Engellilik bir eksiklik değil; toplumsal düzenlemelerin yapılmaması ve önyargılardır." sözleriyle kamu ve özel sektöre evrensel tasarım standartlarına uyulması, kota uygulamalarının etkin şekilde denetlenmesi ve farkındalık kampanyalarının artırılması çağrısında bulundu. Engelli bireylerin eşit yaşam hakkı için mücadelenin süreceğini belirterek basın mensuplarına teşekkür etti.

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA DERNEK BİNASI ÖNÜNDE BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.