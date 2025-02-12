Türkiye ve Endonezya'dan Anlamlı Ortak Beyan: Filistin ve Enerji Güvenliği Vurgusu

Türkiye ve Endonezya'nın Ortak Beyanı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Filistin'in egemenliği ve bağımsızlığını destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılıklarını ifade eden 64 maddeden oluşan bir ortak beyan yayımladı. Liderler, Gazze'deki ateşkesin, iki devletli çözüm çerçevesinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını öngörmesi gerektiği noktasında mutabık kaldı.

Uluslararası İşbirliği ve Güvenlik Tehditleri

Ortak beyan, her iki ülkenin, sınır aşan suçlarla mücadele ve güvenlik tehditlerine karşı uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını vurgulamaktadır. Bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla güvenlik risklerinin değerlendirilmesi amacıyla istihbarat ve polis teşkilatları arasında yakın temas sağlanacağını bildirdi.

Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınma

Liderlerin, enerji güvenliğinin ekonomik kalkınma üzerindeki kritik rolünü kabul ettiklerine ve temiz enerji teknolojilerinde inovasyonu teşvik etmeye yönelik ortak bir kararlılık ifade ettiklerine dikkat çekildi. Türkiye ve Endonezya, jeotermal enerji başta olmak üzere yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına odaklanarak işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Altyapı Alanında İşbirliği

Ortak bildiride, liderlerin alt yapı işbirliğinin halk refahı için kritik önem taşıdığına dair görüş birliğine vardıkları belirtildi. Türkiye'nin inşaat şirketlerinin Endonezya'nın ulusal stratejik altyapı projelerine katılımı teşvik edilecektir. Bu bağlamda, bir Endonezya-Türkiye Altyapı Forumu oluşturulmasına dair mutabakata varıldı.

Akademik ve Kültürel İşbirlikleri

Liderler, gençlerin eğitimine yönelik burslar ve ortak araştırma programları gibi akademik işbirliklerini genişletmeye istekli olduklarını ifade ettiler. Endonezya'nın, Türkiye'nin TEKNOFEST'ine ev sahipliği yapma niyeti de vurgulandı.

İnsani Krizlere Karşı Ortak Durum

Ortak beyanda, liderlerin Orta Doğu'daki zulümleri şiddetle kınadığı, Gazze'ye insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması çağrısında bulunduğu ve uluslararası toplumu İsrail’in hukuk dışı eylemlerine karşı önlem almaya davet ettikleri belirtildi.

Adil Küresel Ekonomik Düzen İçin İşbirliği

İki lider, gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme ve kaynaklardan yararlanma haklarını savunarak daha adil bir küresel ekonomik düzen için işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı. Ortak beyan, Güney-Güney işbirliği ve adil ticaretin güçlendirilmesine yönelik ortak bir vizyon sundu.

Bu güçlü ortak beyan, Türkiye ve Endonezya'nın sadece ikili ilişkilerini değil, aynı zamanda uluslararası işbirliğini de artırma konusundaki kararlılıklarını aşikâr kılmıştır.