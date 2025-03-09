Türkiye ve Komşu Ülkelerden DEAŞ ile Mücadele İçin Ortak Bildiri

Ürdün'de Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin diplomatik, askeri ve istihbari üst düzey temsilcileri, Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye, bölge ve dünya güvenliğine yönelik tehditlerinin ortadan kaldırılması gerektiği ifade edildi.

DEAŞ'a Karşı Ortak Operasyon Merkezi Kurulacak

Katılımcılar, Suriye Ulusal Diyalog Konferansı sonuçlarını memnuniyetle karşıladı ve anayasal bildirinin bir an önce yayınlanması çağrısında bulundu. Bildiride, DEAŞ'ın oluşturduğu tehditlerin yok edilmesi için ortak bir operasyon merkezi kurulması ve DEAŞ cezaevleri ile ilgili meselelerin ele alınması hususunda mutabık kalındığı belirtildi.

Terörle Mücadelede İşbirliği Vurgusu

Her türlü terörizmin kınandığı bildiride, askeri, güvenlik ve ideolojik düzeylerde terörle mücadelede işbirliği mesajı yer aldı. Ayrıca, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile organize suçlarla mücadelede ortak çalışmalar yapma ve Suriye'nin bu alandaki kapasitelerinin geliştirilmesi için destek sağlama kararı alındı.

Ekonomik Kalkınma ve Yeniden İmar

Bildiride, Suriye'nin yeniden inşasına yönelik çabalara destek verilmesi gerektiği vurgulandı. Ülkelerin erken toparlanma projeleri için uluslararası desteğin seferber edilmesi gerektiği ifade edildi. Suriye'nin yeniden inşa kapasitesinin artırılması ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yaptırımların kaldırılması gerektiği belirtildi.

Mültecilerin Güvenli Döndürülmesi

Bölgede, Suriyeli mültecilerin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde dönüşlerinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Uluslararası toplumun, mültecilerin dönüşü tamamlanana kadar ev sahibi ülkelere karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.