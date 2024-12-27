Türkiye ve Sudan Arasında Diplomatik Temaslar Güçleniyor

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ile bir araya geldi. Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yusuf, ülkenin doğusundaki Port Sudan'da bulunan ofisinde Yıldız'ı kabul etti.

İlişkiler ve Resmi Ziyaret Değerlendirildi

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Bakan Yusuf, Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin de gündeme geldiğini ifade etti. Yusuf, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ziraat Katılım Bankası'nın Port Sudan'da faaliyete geçmesi ve Türk Hava Yolları'nın seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmaları takdir etti.

Kalkınma ve Temsil Alanında Gelişmeler

Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın kalkınma konularında çalışmak üzere ve Ziraat Katılım Bankası'nın Port Sudan'da ofis açmasının ülkedeki temsillerini genişleteceğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın 13 Aralık'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine değinerek, ikili ziyaretlerin artırılması konusunda bakanla mutabık kaldıklarını vurguladı.

Karma Ekonomik Komisyonun Yeniden Toplanması

Yıldız, iki ülke arasında kurulan Karma Ekonomik Komisyon'un yeniden toplanması konusunda da anlaşma sağladıklarını kaydetti.