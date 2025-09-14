Türkiye ve Suriye Tarım İşbirliği: 'Niyet Beyanı' İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Emced Bedr arasında Şam'da düzenlenen görüşme ve imza töreninde, iki ülke arasında tarım alanında ortak bir eylem planı ve niyet beyanı kabul edildi.

Görüşme ve imza töreninde öne çıkanlar

Bakan Yumaklı törende, "Bugün imzalayacağımız Tarım İşbirliğimizin Güçlendirilmesine Dair Niyet Beyanı, işbirliğimizi ilerletme konusunda ortak irademizin güçlü bir beyanı olacaktır." ifadelerini kullandı. Yumaklı, Şam’da bulunmaktan ve Suriyeli mevkidaşı ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek ev sahipliğine teşekkür etti ve "Nazik ev sahipliğiniz için tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Eylem planı, komite ve somut destekler

Yumaklı, son dönemde bakanlıklar arasındaki temasların işbirliği çerçevesini netleştirdiğini ve bunun eylem planı ile somutlaştırılmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Planın uygulanmasında, 21 Nisan 2025 tarihinde Türkiye'de karar verilen ortak işbirliği komitesinin kilit rol oynayacağını söyledi.

Yumaklı ayrıca Suriye'de tarım ve su altyapısında yaşanan tahribat, göçler ve üretim kayıplarının gıda güvenliğini zayıflattığını hatırlatarak sağlanan destekleri aktardı: "DSİ personeli ve makinelerimizle 1,2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak temiz içme ve kullanma suyu sağladık. İlçe müdürlükleri, mezbahaneler, hayvan pazarları, fide–fidan merkezleri ve arıcılık tesisleri kurduk. Gübre, ilaç, tohum, fide, aşı, yem, kulak küpesi ve tarımsal makineler gönderdik."

Şam’da uygun görülen laboratuvarın teknik altyapısının revize edileceğini bildiren Yumaklı, Halep tohum tescil ve sertifikasyon laboratuvarı için de incelemeler yapıldığını ve altyapı revizyonu yapılacağını söyledi. Yumaklı, "Ayrıca Sayın meslektaşım Suriye'de sizin göstereceğiniz uygun yerde 50 bin metrekare sera yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Suriye Bakanı Bedr'in değerlendirmesi

Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Emced Bedr, iki ülke arasındaki gümrük çalışmalarının kolaylaştırılmasının ve özel yatırımların teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti. Bedr, "Türkiye ile Suriye arasında özel yatırımlar süreci fiilen başlamış durumdadır." dedi ve kısa süre içinde bir iyi niyet protokolü imzalanacağını, gelecek dönemde ise her iki tarafın çıkarlarını gözeten uluslararası bir anlaşmaya geçileceğini kaydetti.

Yumaklı, tarımın kırsal kalkınma ve ekonomik istikrar için stratejik öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, Türkiye olarak Suriye’de tarım sektörünün yeniden canlandırılmasına önem verdiklerini ve düzenli temaslarla, kamu kurumları ve özel sektörle birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.